https://ria.ru/20240604/ukraina-1950437240.html

СМИ: Бразилия отправит представителя на саммит по Украине просто для вида

СМИ: Бразилия отправит представителя на саммит по Украине просто для вида - РИА Новости, 04.06.2024

СМИ: Бразилия отправит представителя на саммит по Украине просто для вида

Бразилия на конференцию по Украине будет представлена чиновником, который не уполномочен принимать решений, высокопоставленные лица в Швейцарию не поедут,... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T15:52

2024-06-04T15:52

2024-06-04T15:57

специальная военная операция на украине

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бразилия

швейцария

луис инасиу лула да силва

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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июн - РИА Новости. Бразилия на конференцию по Украине будет представлена чиновником, который не уполномочен принимать решений, высокопоставленные лица в Швейцарию не поедут, сообщила газета O Globo. "(Президент Бразилии Луис Инасиу) Лула да Силва не намерен отправлять высокопоставленных представителей, таких как глава МИД Мауру Вьейра или советник по международным вопросам Селсу Аморим. Идея состоит в том, чтобы отправить кого-то без права принимать решения, просто для присутствия", - отмечает СМИ со ссылкой на источники. Ранее в администрации президента президента Бразилии РИА Новости сообщили, что Лула да Силва не поедет на конференцию. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html

https://ria.ru/20240604/avstraliya-1950311404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, бразилия, швейцария, луис инасиу лула да силва