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СМИ назвали причину запрета Украине наносить удары ATACMS по России - РИА Новости, 04.06.2024
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15:13 04.06.2024 (обновлено: 15:28 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/ukraina-1950424925.html
СМИ назвали причину запрета Украине наносить удары ATACMS по России
СМИ назвали причину запрета Украине наносить удары ATACMS по России - РИА Новости, 04.06.2024
СМИ назвали причину запрета Украине наносить удары ATACMS по России
Вашингтон запретил Киеву наносить удары ракетами ATACMS по территории России из-за "чрезмерного страха" эскалации конфликта, передает издание Newsweek со... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T15:13
2024-06-04T15:28
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украина
сша
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нато
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Вашингтон запретил Киеву наносить удары ракетами ATACMS по территории России из-за "чрезмерного страха" эскалации конфликта, передает издание Newsweek со ссылкой на бывшего командующего армией США в Европе генерала Бена Ходжеса. "Этот шаг демонстрирует "чрезмерный страх" в Вашингтоне, что Россия каким-то образом пойдет на эскалацию конфликта", - пишет издание Newsweek со ссылкой на Ходжеса. При этом он заявил изданию, для США в приоритете остается "контроль над эскалацией" ситуации на Украине. В понедельник координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Вашингтон дал добро Украине только на "точечное и ограниченное" применение американского оружия внутри РФ для срыва атак на собственные силы. Ранее представитель госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240531/bayden-1949535788.html
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россия, украина, сша, бен ходжес, джон кирби, джо байден, нато, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Украина, США, Бен Ходжес, Джон Кирби, Джо Байден, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ назвали причину запрета Украине наносить удары ATACMS по России

Newsweek: в США боятся. что Россия пойдет на эскалацию в случае ударов ATACMS

© Фото : U.S. ArmyАмериканский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : U.S. Army
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Вашингтон запретил Киеву наносить удары ракетами ATACMS по территории России из-за "чрезмерного страха" эскалации конфликта, передает издание Newsweek со ссылкой на бывшего командующего армией США в Европе генерала Бена Ходжеса.
"Этот шаг демонстрирует "чрезмерный страх" в Вашингтоне, что Россия каким-то образом пойдет на эскалацию конфликта", - пишет издание Newsweek со ссылкой на Ходжеса.
Президент США Джо Байден выступает перед подписанием пакета помощи Украине - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Байден разрешил ВСУ бить по целям в России, "угрожающим" Харькову
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При этом он заявил изданию, для США в приоритете остается "контроль над эскалацией" ситуации на Украине.
В понедельник координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Вашингтон дал добро Украине только на "точечное и ограниченное" применение американского оружия внутри РФ для срыва атак на собственные силы.
Ранее представитель госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Киев и Европа просят США разрешить ВСУ атаковать всю Россию, сообщили СМИ
1 июня, 09:31
 
РоссияУкраинаСШАБен ХоджесДжон КирбиДжо БайденНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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