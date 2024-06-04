https://ria.ru/20240604/ukraina-1950424925.html

СМИ назвали причину запрета Украине наносить удары ATACMS по России

СМИ назвали причину запрета Украине наносить удары ATACMS по России - РИА Новости, 04.06.2024

СМИ назвали причину запрета Украине наносить удары ATACMS по России

Вашингтон запретил Киеву наносить удары ракетами ATACMS по территории России из-за "чрезмерного страха" эскалации конфликта, передает издание Newsweek со... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T15:13

2024-06-04T15:13

2024-06-04T15:28

россия

украина

сша

бен ходжес

джон кирби

джо байден

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153196/09/1531960928_0:821:1501:1665_1920x0_80_0_0_9f2ad24f487ba5f0c01b224df0770b2f.jpg

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Вашингтон запретил Киеву наносить удары ракетами ATACMS по территории России из-за "чрезмерного страха" эскалации конфликта, передает издание Newsweek со ссылкой на бывшего командующего армией США в Европе генерала Бена Ходжеса. "Этот шаг демонстрирует "чрезмерный страх" в Вашингтоне, что Россия каким-то образом пойдет на эскалацию конфликта", - пишет издание Newsweek со ссылкой на Ходжеса. При этом он заявил изданию, для США в приоритете остается "контроль над эскалацией" ситуации на Украине. В понедельник координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Вашингтон дал добро Украине только на "точечное и ограниченное" применение американского оружия внутри РФ для срыва атак на собственные силы. Ранее представитель госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240531/bayden-1949535788.html

https://ria.ru/20240601/svo-1949836820.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, сша, бен ходжес, джон кирби, джо байден, нато, вооруженные силы украины, в мире