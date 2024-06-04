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В США предупредили о высоких рисках разрешения ударов по России - РИА Новости, 04.06.2024
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15:13 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/ukraina-1950424692.html
В США предупредили о высоких рисках разрешения ударов по России
В США предупредили о высоких рисках разрешения ударов по России - РИА Новости, 04.06.2024
В США предупредили о высоких рисках разрешения ударов по России
Разрешение Украине использовать западное оружие для нанесения ударов вглубь территории России принесет "крайне малую выгоду" и "слишком большие риски",... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T15:13
2024-06-04T15:13
россия
украина
сша
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Разрешение Украине использовать западное оружие для нанесения ударов вглубь территории России принесет "крайне малую выгоду" и "слишком большие риски", предупредил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке и экс-чиновник госдепа Мэтью Хох. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. "Я не думаю, что Россия пойдет так далеко, чтобы атаковать западные военные объекты за пределами Украины... не думаю, что русские хотят такой эскалации, но, несмотря на крайне малую выгоду, которую принесет это оружие, риски сами по себе слишком велики", - заявил Хох в интервью изданию Newsweek. По его мнению, в вопросе возможной реакции России речь может идти об ударах по объектам на Украине, где могут находиться инструкторы стран НАТО, уничтожении натовской логистической техники, перевозящей вооружение на Украину, а также разведывательных самолетов и дронов. "Основная опасность заключается в том, если это оружие с Запада поразит гражданскую цель, скажем, школу, полную русских детей, какова будет тогда реакция России?" - предупредил Хох. Ранее представитель госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240521/sdelka-1947355265.html
https://ria.ru/20240531/kiev-1949803837.html
https://ria.ru/20240530/bayden-1949529535.html
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россия, украина, сша, владимир путин, джо байден, дмитрий песков, нато
Россия, Украина, США, Владимир Путин, Джо Байден, Дмитрий Песков, НАТО
В США предупредили о высоких рисках разрешения ударов по России

Экс-чиновник Госдепа: разрешение Киеву бить по России несет очень высокие риски

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Разрешение Украине использовать западное оружие для нанесения ударов вглубь территории России принесет "крайне малую выгоду" и "слишком большие риски", предупредил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке и экс-чиновник госдепа Мэтью Хох.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
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"Я не думаю, что Россия пойдет так далеко, чтобы атаковать западные военные объекты за пределами Украины... не думаю, что русские хотят такой эскалации, но, несмотря на крайне малую выгоду, которую принесет это оружие, риски сами по себе слишком велики", - заявил Хох в интервью изданию Newsweek.
По его мнению, в вопросе возможной реакции России речь может идти об ударах по объектам на Украине, где могут находиться инструкторы стран НАТО, уничтожении натовской логистической техники, перевозящей вооружение на Украину, а также разведывательных самолетов и дронов.
"Основная опасность заключается в том, если это оружие с Запада поразит гражданскую цель, скажем, школу, полную русских детей, какова будет тогда реакция России?" - предупредил Хох.
Ранее представитель госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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РоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДжо БайденДмитрий ПесковНАТО
 
 
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