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Требования России на Украине будут выполнены, считает немецкий историк - РИА Новости, 04.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:09 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/ukraina-1950397608.html
Требования России на Украине будут выполнены, считает немецкий историк
Требования России на Украине будут выполнены, считает немецкий историк - РИА Новости, 04.06.2024
Требования России на Украине будут выполнены, считает немецкий историк
Российская сторона по окончании конфликта на Украине в конечном счете получит то, что требует, считает немецкий историк, профессор Университета Гумбольдта в... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T14:09
2024-06-04T14:09
специальная военная операция на украине
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БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Российская сторона по окончании конфликта на Украине в конечном счете получит то, что требует, считает немецкий историк, профессор Университета Гумбольдта в Берлине Йорг Баберовски, об этом он сказал в интервью немецкому журналу Spiegel. По его словам, российская сторона не проиграет в текущем конфликте. "Но что означает победа? У России нет средств, чтобы завоевать Украину. Тем не менее, (президент РФ Владимир) Путин, вероятно, не прекратит попытки измотать Украину и ее партнеров. Вскоре страны Запада зададутся вопросом, как долго они хотят оставаться втянутыми в эту войну. Я не понимаю, почему немецкая общественность говорит о поставках оружия, но не о том, что нужно сделать после окончания войны. В какой-то момент наступит момент усталости от войны. Я боюсь, что Путин воспользуется этим. В конце концов он получит то, что требует", - сказал Баберовски. В качестве аргументов, почему украинская сторона не сможет одержать военную победу, историк привел доводы, что у Киева не хватает людей, а его зависимость от американского и европейского производства оружия растет. "Западные системы вооружений нуждаются в замене, ремонте и снабжении боеприпасами. Я сомневаюсь, что американцы и европейцы захотят предоставлять эти услуги в долгосрочной перспективе", - добавил Баберовски. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240604/patriot-1950230564.html
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россия, украина, берлин (город), владимир путин, германия, в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Берлин (город), Владимир Путин, Германия, В мире, Киев
Требования России на Украине будут выполнены, считает немецкий историк

Немецкий историк Баберовски: Россия не проиграет в конфликте на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Российская сторона по окончании конфликта на Украине в конечном счете получит то, что требует, считает немецкий историк, профессор Университета Гумбольдта в Берлине Йорг Баберовски, об этом он сказал в интервью немецкому журналу Spiegel.
По его словам, российская сторона не проиграет в текущем конфликте.
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"Но что означает победа? У России нет средств, чтобы завоевать Украину. Тем не менее, (президент РФ Владимир) Путин, вероятно, не прекратит попытки измотать Украину и ее партнеров. Вскоре страны Запада зададутся вопросом, как долго они хотят оставаться втянутыми в эту войну. Я не понимаю, почему немецкая общественность говорит о поставках оружия, но не о том, что нужно сделать после окончания войны. В какой-то момент наступит момент усталости от войны. Я боюсь, что Путин воспользуется этим. В конце концов он получит то, что требует", - сказал Баберовски.
В качестве аргументов, почему украинская сторона не сможет одержать военную победу, историк привел доводы, что у Киева не хватает людей, а его зависимость от американского и европейского производства оружия растет. "Западные системы вооружений нуждаются в замене, ремонте и снабжении боеприпасами. Я сомневаюсь, что американцы и европейцы захотят предоставлять эти услуги в долгосрочной перспективе", - добавил Баберовски.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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