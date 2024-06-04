Требования России на Украине будут выполнены, считает немецкий историк
Немецкий историк Баберовски: Россия не проиграет в конфликте на Украине
Московский Кремль. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Российская сторона по окончании конфликта на Украине в конечном счете получит то, что требует, считает немецкий историк, профессор Университета Гумбольдта в Берлине Йорг Баберовски, об этом он сказал в интервью немецкому журналу Spiegel.
По его словам, российская сторона не проиграет в текущем конфликте.
"Но что означает победа? У России нет средств, чтобы завоевать Украину. Тем не менее, (президент РФ Владимир) Путин, вероятно, не прекратит попытки измотать Украину и ее партнеров. Вскоре страны Запада зададутся вопросом, как долго они хотят оставаться втянутыми в эту войну. Я не понимаю, почему немецкая общественность говорит о поставках оружия, но не о том, что нужно сделать после окончания войны. В какой-то момент наступит момент усталости от войны. Я боюсь, что Путин воспользуется этим. В конце концов он получит то, что требует", - сказал Баберовски.
В качестве аргументов, почему украинская сторона не сможет одержать военную победу, историк привел доводы, что у Киева не хватает людей, а его зависимость от американского и европейского производства оружия растет. "Западные системы вооружений нуждаются в замене, ремонте и снабжении боеприпасами. Я сомневаюсь, что американцы и европейцы захотят предоставлять эти услуги в долгосрочной перспективе", - добавил Баберовски.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".