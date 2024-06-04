https://ria.ru/20240604/ukraina-1950397608.html

Требования России на Украине будут выполнены, считает немецкий историк

Требования России на Украине будут выполнены, считает немецкий историк - РИА Новости, 04.06.2024

Требования России на Украине будут выполнены, считает немецкий историк

Российская сторона по окончании конфликта на Украине в конечном счете получит то, что требует, считает немецкий историк, профессор Университета Гумбольдта в... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T14:09

2024-06-04T14:09

2024-06-04T14:09

специальная военная операция на украине

россия

украина

берлин (город)

владимир путин

германия

в мире

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576328952_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_468770e8ef057faec0754e32a7d781b1.jpg

БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Российская сторона по окончании конфликта на Украине в конечном счете получит то, что требует, считает немецкий историк, профессор Университета Гумбольдта в Берлине Йорг Баберовски, об этом он сказал в интервью немецкому журналу Spiegel. По его словам, российская сторона не проиграет в текущем конфликте. "Но что означает победа? У России нет средств, чтобы завоевать Украину. Тем не менее, (президент РФ Владимир) Путин, вероятно, не прекратит попытки измотать Украину и ее партнеров. Вскоре страны Запада зададутся вопросом, как долго они хотят оставаться втянутыми в эту войну. Я не понимаю, почему немецкая общественность говорит о поставках оружия, но не о том, что нужно сделать после окончания войны. В какой-то момент наступит момент усталости от войны. Я боюсь, что Путин воспользуется этим. В конце концов он получит то, что требует", - сказал Баберовски. В качестве аргументов, почему украинская сторона не сможет одержать военную победу, историк привел доводы, что у Киева не хватает людей, а его зависимость от американского и европейского производства оружия растет. "Западные системы вооружений нуждаются в замене, ремонте и снабжении боеприпасами. Я сомневаюсь, что американцы и европейцы захотят предоставлять эти услуги в долгосрочной перспективе", - добавил Баберовски. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240604/patriot-1950230564.html

https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html

россия

украина

берлин (город)

германия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, берлин (город), владимир путин, германия, в мире, киев