https://ria.ru/20240604/ukraina-1950350290.html

Экс-солдата армии США Лэнга экстрадировали с Украины

Экс-солдата армии США Лэнга экстрадировали с Украины - РИА Новости, 04.06.2024

Экс-солдата армии США Лэнга экстрадировали с Украины

Бывшего солдата армии США Крейга Остина Лэнга экстрадировали с Украины на родину по обвинению в целом ряде преступлений на территории Соединенных Штатов и за их РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T11:30

2024-06-04T11:30

2024-06-04T11:34

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ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Бывшего солдата армии США Крейга Остина Лэнга экстрадировали с Украины на родину по обвинению в целом ряде преступлений на территории Соединенных Штатов и за их пределами, включая двойное убийство и вооруженное ограбление, сообщает американский минюст. "Крейг Остин Лэнг совершил серию международных преступлений, включая двойное убийство во Флориде, попытку отправиться в другую страну для участия в актах насилия вне территории США, а также сговор с целью избежать обнаружения правоохранителями путем торговли огнестрельным оружием, гранатами и обмена наличными для использования персональных данных другого человека и получения паспорта США под вымышленным именем", - приводятся на сайте минюста слова представителя прокуратуры. Отмечается, что 34-летний житель штата Аризона ранее служил в вооруженных силах США. Он также принял участие в конфликте на востоке Украины в 2017 году. После этого он направился в Кению якобы для борьбы с терроризмом и попытался попасть в Южный Судан, однако был задержан и депортирован в США в 2018 году. Затем Лэнг хотел отправиться в Венесуэлу. Впоследствии он снова вернулся на Украину, откуда был вывезен в США силами ФБР после того, как Европейский суд по правам человека отклонил его иск, оспаривающий экстрадицию. По данным прокуратуры, Лэнг и его пособник, также бывший служащий ВС США, могут быть приговорены к пожизненному сроку.

https://ria.ru/20240529/ukraina-1949113442.html

https://ria.ru/20231005/sud-1900823441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, флорида, фбр, европейский суд