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Экс-солдата армии США Лэнга экстрадировали с Украины - РИА Новости, 04.06.2024
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11:30 04.06.2024 (обновлено: 11:34 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/ukraina-1950350290.html
Экс-солдата армии США Лэнга экстрадировали с Украины
Экс-солдата армии США Лэнга экстрадировали с Украины - РИА Новости, 04.06.2024
Экс-солдата армии США Лэнга экстрадировали с Украины
Бывшего солдата армии США Крейга Остина Лэнга экстрадировали с Украины на родину по обвинению в целом ряде преступлений на территории Соединенных Штатов и за их РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:30
2024-06-04T11:34
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Бывшего солдата армии США Крейга Остина Лэнга экстрадировали с Украины на родину по обвинению в целом ряде преступлений на территории Соединенных Штатов и за их пределами, включая двойное убийство и вооруженное ограбление, сообщает американский минюст. "Крейг Остин Лэнг совершил серию международных преступлений, включая двойное убийство во Флориде, попытку отправиться в другую страну для участия в актах насилия вне территории США, а также сговор с целью избежать обнаружения правоохранителями путем торговли огнестрельным оружием, гранатами и обмена наличными для использования персональных данных другого человека и получения паспорта США под вымышленным именем", - приводятся на сайте минюста слова представителя прокуратуры. Отмечается, что 34-летний житель штата Аризона ранее служил в вооруженных силах США. Он также принял участие в конфликте на востоке Украины в 2017 году. После этого он направился в Кению якобы для борьбы с терроризмом и попытался попасть в Южный Судан, однако был задержан и депортирован в США в 2018 году. Затем Лэнг хотел отправиться в Венесуэлу. Впоследствии он снова вернулся на Украину, откуда был вывезен в США силами ФБР после того, как Европейский суд по правам человека отклонил его иск, оспаривающий экстрадицию. По данным прокуратуры, Лэнг и его пособник, также бывший служащий ВС США, могут быть приговорены к пожизненному сроку.
https://ria.ru/20240529/ukraina-1949113442.html
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в мире, сша, украина, флорида, фбр, европейский суд
В мире, США, Украина, Флорида, ФБР, Европейский суд
Экс-солдата армии США Лэнга экстрадировали с Украины

Экс-солдата армии США обвинили в убийствах и ограблении и выдворили с Украины

© Фото : соцсетиБывший солдат армии США Крейг Остин Лэнг
Бывший солдат армии США Крейг Остин Лэнг - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : соцсети
Бывший солдат армии США Крейг Остин Лэнг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Бывшего солдата армии США Крейга Остина Лэнга экстрадировали с Украины на родину по обвинению в целом ряде преступлений на территории Соединенных Штатов и за их пределами, включая двойное убийство и вооруженное ограбление, сообщает американский минюст.
"Крейг Остин Лэнг совершил серию международных преступлений, включая двойное убийство во Флориде, попытку отправиться в другую страну для участия в актах насилия вне территории США, а также сговор с целью избежать обнаружения правоохранителями путем торговли огнестрельным оружием, гранатами и обмена наличными для использования персональных данных другого человека и получения паспорта США под вымышленным именем", - приводятся на сайте минюста слова представителя прокуратуры.
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Отмечается, что 34-летний житель штата Аризона ранее служил в вооруженных силах США. Он также принял участие в конфликте на востоке Украины в 2017 году. После этого он направился в Кению якобы для борьбы с терроризмом и попытался попасть в Южный Судан, однако был задержан и депортирован в США в 2018 году. Затем Лэнг хотел отправиться в Венесуэлу. Впоследствии он снова вернулся на Украину, откуда был вывезен в США силами ФБР после того, как Европейский суд по правам человека отклонил его иск, оспаривающий экстрадицию.
По данным прокуратуры, Лэнг и его пособник, также бывший служащий ВС США, могут быть приговорены к пожизненному сроку.
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