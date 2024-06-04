Экс-солдата армии США Лэнга экстрадировали с Украины
Экс-солдата армии США обвинили в убийствах и ограблении и выдворили с Украины
© Фото : соцсетиБывший солдат армии США Крейг Остин Лэнг
© Фото : соцсети
Бывший солдат армии США Крейг Остин Лэнг. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Бывшего солдата армии США Крейга Остина Лэнга экстрадировали с Украины на родину по обвинению в целом ряде преступлений на территории Соединенных Штатов и за их пределами, включая двойное убийство и вооруженное ограбление, сообщает американский минюст.
"Крейг Остин Лэнг совершил серию международных преступлений, включая двойное убийство во Флориде, попытку отправиться в другую страну для участия в актах насилия вне территории США, а также сговор с целью избежать обнаружения правоохранителями путем торговли огнестрельным оружием, гранатами и обмена наличными для использования персональных данных другого человека и получения паспорта США под вымышленным именем", - приводятся на сайте минюста слова представителя прокуратуры.
Отмечается, что 34-летний житель штата Аризона ранее служил в вооруженных силах США. Он также принял участие в конфликте на востоке Украины в 2017 году. После этого он направился в Кению якобы для борьбы с терроризмом и попытался попасть в Южный Судан, однако был задержан и депортирован в США в 2018 году. Затем Лэнг хотел отправиться в Венесуэлу. Впоследствии он снова вернулся на Украину, откуда был вывезен в США силами ФБР после того, как Европейский суд по правам человека отклонил его иск, оспаривающий экстрадицию.
По данным прокуратуры, Лэнг и его пособник, также бывший служащий ВС США, могут быть приговорены к пожизненному сроку.
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