https://ria.ru/20240604/ukraina-1950318519.html

Сотрудники военкомата на Украине сбили велосипедиста

Сотрудники военкомата на Украине сбили велосипедиста - РИА Новости, 04.06.2024

Сотрудники военкомата на Украине сбили велосипедиста

Руководство Львовского областного военкомата на западе Украины подтвердило, что мужчину мобилизационного возраста на велосипеде сбили на микроавтобусе... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T08:59

2024-06-04T08:59

2024-06-04T08:59

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Руководство Львовского областного военкомата на западе Украины подтвердило, что мужчину мобилизационного возраста на велосипеде сбили на микроавтобусе сотрудники одного из районных военкоматов - утверждается, что военные сделали это, не справившись с эмоциями во время погони, сопровождавшейся нецензурной лексикой со стороны потенциальной жертвы. Накануне украинское издание "Страна" распространила видео, на котором сотрудники одного из военкоматов Львовской области, догоняя велосипедиста на микроавтобусе, сбили его на дороге. К счастью, пострадавший смог встать и уйти от погони, на этот раз на своих двоих. "Относительно видео, обнародованного в социальных сетях, сообщаем: по просьбе военнослужащих районного военкомата предъявить документы, гражданин начал выкрикивать нецензурную лексику... Дальше гражданин начал убегать на велосипеде. Военнослужащие ... не справившись с эмоциями, решили преследовать беглеца. Затем догнали и пытались преградить ему путь", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в Facebook*. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240529/povestka-1949239108.html

https://ria.ru/20230918/ukraine-1897104489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, львовская область, россия, владимир зеленский