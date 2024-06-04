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Сотрудники военкомата на Украине сбили велосипедиста - РИА Новости, 04.06.2024
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08:59 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/ukraina-1950318519.html
Сотрудники военкомата на Украине сбили велосипедиста
Сотрудники военкомата на Украине сбили велосипедиста - РИА Новости, 04.06.2024
Сотрудники военкомата на Украине сбили велосипедиста
Руководство Львовского областного военкомата на западе Украины подтвердило, что мужчину мобилизационного возраста на велосипеде сбили на микроавтобусе... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T08:59
2024-06-04T08:59
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Руководство Львовского областного военкомата на западе Украины подтвердило, что мужчину мобилизационного возраста на велосипеде сбили на микроавтобусе сотрудники одного из районных военкоматов - утверждается, что военные сделали это, не справившись с эмоциями во время погони, сопровождавшейся нецензурной лексикой со стороны потенциальной жертвы. Накануне украинское издание "Страна" распространила видео, на котором сотрудники одного из военкоматов Львовской области, догоняя велосипедиста на микроавтобусе, сбили его на дороге. К счастью, пострадавший смог встать и уйти от погони, на этот раз на своих двоих. "Относительно видео, обнародованного в социальных сетях, сообщаем: по просьбе военнослужащих районного военкомата предъявить документы, гражданин начал выкрикивать нецензурную лексику... Дальше гражданин начал убегать на велосипеде. Военнослужащие ... не справившись с эмоциями, решили преследовать беглеца. Затем догнали и пытались преградить ему путь", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в Facebook*. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240529/povestka-1949239108.html
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в мире, украина, львовская область, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Львовская область, Россия, Владимир Зеленский
Сотрудники военкомата на Украине сбили велосипедиста

Сотрудники львовского военкомата на Украине сбили велосипедиста "на эмоциях"

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Руководство Львовского областного военкомата на западе Украины подтвердило, что мужчину мобилизационного возраста на велосипеде сбили на микроавтобусе сотрудники одного из районных военкоматов - утверждается, что военные сделали это, не справившись с эмоциями во время погони, сопровождавшейся нецензурной лексикой со стороны потенциальной жертвы.
Накануне украинское издание "Страна" распространила видео, на котором сотрудники одного из военкоматов Львовской области, догоняя велосипедиста на микроавтобусе, сбили его на дороге. К счастью, пострадавший смог встать и уйти от погони, на этот раз на своих двоих.
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"Относительно видео, обнародованного в социальных сетях, сообщаем: по просьбе военнослужащих районного военкомата предъявить документы, гражданин начал выкрикивать нецензурную лексику... Дальше гражданин начал убегать на велосипеде. Военнослужащие ... не справившись с эмоциями, решили преследовать беглеца. Затем догнали и пытались преградить ему путь", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в Facebook*.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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