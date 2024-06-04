https://ria.ru/20240604/ukraina-1950315173.html
Решение украинского вопроса без участия России невозможно, заявил Володин
Решение украинского вопроса без участия России невозможно, заявил Володин - РИА Новости, 04.06.2024
Решение украинского вопроса без участия России невозможно, заявил Володин
Решение украинского вопроса без участия России невозможно, участников конференции по украинскому кризису в Швейцарии становится всё меньше, сообщил спикер... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T08:11
2024-06-04T08:11
2024-06-04T08:22
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Решение украинского вопроса без участия России невозможно, участников конференции по украинскому кризису в Швейцарии становится всё меньше, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Решение украинского вопроса без участия России невозможно. Участников конференции по украинскому кризису в Швейцарии становится всё меньше", - написал Володин.Володин отметил, что Саудовская Аравия не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии.Ранее от присутствия на конференции отказался Китай. В МИД КНР заявили, что повестка "расходится с требованиями Пекина" и общими ожиданиями мирового сообщества, добавил Володин. "Даже такие союзники Вашингтона, как Австралия, понижают уровень своего участия. Вместо премьера в Швейцарию поедет министр системы страхования инвалидов. И в этом, скорее всего, скрыт глубокий смысл", - добавил Володин.
https://ria.ru/20240604/goroda-1950310341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, швейцария, в мире, вячеслав володин, госдума рф, китай
Россия, Швейцария, В мире, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Китай
Решение украинского вопроса без участия России невозможно, заявил Володин
Володин: участников конференции по украинскому кризису в Швейцарии все меньше