https://ria.ru/20240604/ukraina-1950315173.html

Решение украинского вопроса без участия России невозможно, заявил Володин

Решение украинского вопроса без участия России невозможно, заявил Володин - РИА Новости, 04.06.2024

Решение украинского вопроса без участия России невозможно, заявил Володин

Решение украинского вопроса без участия России невозможно, участников конференции по украинскому кризису в Швейцарии становится всё меньше, сообщил спикер... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T08:11

2024-06-04T08:11

2024-06-04T08:22

россия

швейцария

в мире

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Решение украинского вопроса без участия России невозможно, участников конференции по украинскому кризису в Швейцарии становится всё меньше, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Решение украинского вопроса без участия России невозможно. Участников конференции по украинскому кризису в Швейцарии становится всё меньше", - написал Володин.Володин отметил, что Саудовская Аравия не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии.Ранее от присутствия на конференции отказался Китай. В МИД КНР заявили, что повестка "расходится с требованиями Пекина" и общими ожиданиями мирового сообщества, добавил Володин. "Даже такие союзники Вашингтона, как Австралия, понижают уровень своего участия. Вместо премьера в Швейцарию поедет министр системы страхования инвалидов. И в этом, скорее всего, скрыт глубокий смысл", - добавил Володин.

https://ria.ru/20240604/goroda-1950310341.html

https://ria.ru/20240604/konferentsiya-1950305904.html

россия

швейцария

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, швейцария, в мире, вячеслав володин, госдума рф, китай