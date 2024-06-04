Рейтинг@Mail.ru
Решение украинского вопроса без участия России невозможно, заявил Володин - РИА Новости, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:11 04.06.2024 (обновлено: 08:22 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/ukraina-1950315173.html
Решение украинского вопроса без участия России невозможно, заявил Володин
Решение украинского вопроса без участия России невозможно, заявил Володин - РИА Новости, 04.06.2024
Решение украинского вопроса без участия России невозможно, заявил Володин
Решение украинского вопроса без участия России невозможно, участников конференции по украинскому кризису в Швейцарии становится всё меньше, сообщил спикер... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T08:11
2024-06-04T08:22
россия
швейцария
в мире
вячеслав володин
госдума рф
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945547359_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_e3064c2271be76a37c382a838056f3d3.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Решение украинского вопроса без участия России невозможно, участников конференции по украинскому кризису в Швейцарии становится всё меньше, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Решение украинского вопроса без участия России невозможно. Участников конференции по украинскому кризису в Швейцарии становится всё меньше", - написал Володин.Володин отметил, что Саудовская Аравия не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии.Ранее от присутствия на конференции отказался Китай. В МИД КНР заявили, что повестка "расходится с требованиями Пекина" и общими ожиданиями мирового сообщества, добавил Володин. "Даже такие союзники Вашингтона, как Австралия, понижают уровень своего участия. Вместо премьера в Швейцарию поедет министр системы страхования инвалидов. И в этом, скорее всего, скрыт глубокий смысл", - добавил Володин.
https://ria.ru/20240604/goroda-1950310341.html
https://ria.ru/20240604/konferentsiya-1950305904.html
россия
швейцария
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945547359_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_2f6685869ca0f5578236af5d95501d2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, швейцария, в мире, вячеслав володин, госдума рф, китай
Россия, Швейцария, В мире, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Китай
Решение украинского вопроса без участия России невозможно, заявил Володин

Володин: участников конференции по украинскому кризису в Швейцарии все меньше

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Решение украинского вопроса без участия России невозможно, участников конференции по украинскому кризису в Швейцарии становится всё меньше, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Решение украинского вопроса без участия России невозможно. Участников конференции по украинскому кризису в Швейцарии становится всё меньше", - написал Володин.
Украинский военный в Часовом Яре - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
На две части. На Украине забили тревогу из-за угрозы ключевым городам
06:34
Володин отметил, что Саудовская Аравия не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии.
Ранее от присутствия на конференции отказался Китай. В МИД КНР заявили, что повестка "расходится с требованиями Пекина" и общими ожиданиями мирового сообщества, добавил Володин. "Даже такие союзники Вашингтона, как Австралия, понижают уровень своего участия. Вместо премьера в Швейцарию поедет министр системы страхования инвалидов. И в этом, скорее всего, скрыт глубокий смысл", - добавил Володин.
Исторический город Люцерн и река Ройс - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Конференция по Украине не должна стать антироссийской, заявили в Швейцарии
04:35
 
РоссияШвейцарияВ миреВячеслав ВолодинГосдума РФКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала