https://ria.ru/20240604/ukraina-1950309356.html

В Крыму рассказали, о чем говорит заявление офиса Зеленского

В Крыму рассказали, о чем говорит заявление офиса Зеленского - РИА Новости, 04.06.2024

В Крыму рассказали, о чем говорит заявление офиса Зеленского

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал заявление представителя офиса Владимира Зеленского о консультациях с западными странами... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T06:01

2024-06-04T06:01

2024-06-04T10:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал заявление представителя офиса Владимира Зеленского о консультациях с западными странами относительно легитимности украинской власти чистосердечным признанием о реальных правителях Украины. Ранее замглавы офиса Ирина Мудрая заявила, что оснований для обращения Владимира Зеленского в Конституционный суд Украины по поводу своей легитимности нет. По ее словам, политические консультации на этот счет при участии ЕС, США и представителей Верховной рады Украины прошли осенью 2023 года. "Заявление Мудрой о консультациях с ЕС и США по поводу пребывания Зеленского у власти — это чистосердечное признание в том, кто реально правит Украиной. Признание того, что Украиной формально руководит назначенная коллективным Западом марионетка", — сказал Смирнов РИА Новости. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент России Владимир Путин ранее отметил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов. Путин также заявил, что Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.

https://ria.ru/20240531/formula-1949558009.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, заур смирнов, владимир путин