Рейтинг@Mail.ru
В Крыму рассказали, о чем говорит заявление офиса Зеленского - РИА Новости, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:01 04.06.2024 (обновлено: 10:30 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/ukraina-1950309356.html
В Крыму рассказали, о чем говорит заявление офиса Зеленского
В Крыму рассказали, о чем говорит заявление офиса Зеленского - РИА Новости, 04.06.2024
В Крыму рассказали, о чем говорит заявление офиса Зеленского
Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал заявление представителя офиса Владимира Зеленского о консультациях с западными странами... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T06:01
2024-06-04T10:30
в мире
украина
россия
владимир зеленский
заур смирнов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал заявление представителя офиса Владимира Зеленского о консультациях с западными странами относительно легитимности украинской власти чистосердечным признанием о реальных правителях Украины. Ранее замглавы офиса Ирина Мудрая заявила, что оснований для обращения Владимира Зеленского в Конституционный суд Украины по поводу своей легитимности нет. По ее словам, политические консультации на этот счет при участии ЕС, США и представителей Верховной рады Украины прошли осенью 2023 года. "Заявление Мудрой о консультациях с ЕС и США по поводу пребывания Зеленского у власти — это чистосердечное признание в том, кто реально правит Украиной. Признание того, что Украиной формально руководит назначенная коллективным Западом марионетка", — сказал Смирнов РИА Новости. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент России Владимир Путин ранее отметил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов. Путин также заявил, что Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.
https://ria.ru/20240531/formula-1949558009.html
https://ria.ru/20240530/bayden-1949147707.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, заур смирнов, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Заур Смирнов, Владимир Путин
В Крыму рассказали, о чем говорит заявление офиса Зеленского

Смирнов назвал заявление Киева признанием о том, кто реально правит Украиной

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал заявление представителя офиса Владимира Зеленского о консультациях с западными странами относительно легитимности украинской власти чистосердечным признанием о реальных правителях Украины.
Ранее замглавы офиса Ирина Мудрая заявила, что оснований для обращения Владимира Зеленского в Конституционный суд Украины по поводу своей легитимности нет. По ее словам, политические консультации на этот счет при участии ЕС, США и представителей Верховной рады Украины прошли осенью 2023 года.
Изображение сгенерировано ИИ
США представили формулу исчезновения Зеленского
31 мая, 08:00
"Заявление Мудрой о консультациях с ЕС и США по поводу пребывания Зеленского у власти — это чистосердечное признание в том, кто реально правит Украиной. Признание того, что Украиной формально руководит назначенная коллективным Западом марионетка", — сказал Смирнов РИА Новости.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Президент России Владимир Путин ранее отметил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов. Путин также заявил, что Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Нелегитимность Зеленского заразительна — Байдену приготовиться
30 мая, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийЗаур СмирновВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала