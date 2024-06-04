В Крыму рассказали, о чем говорит заявление офиса Зеленского
Смирнов назвал заявление Киева признанием о том, кто реально правит Украиной
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал заявление представителя офиса Владимира Зеленского о консультациях с западными странами относительно легитимности украинской власти чистосердечным признанием о реальных правителях Украины.
Ранее замглавы офиса Ирина Мудрая заявила, что оснований для обращения Владимира Зеленского в Конституционный суд Украины по поводу своей легитимности нет. По ее словам, политические консультации на этот счет при участии ЕС, США и представителей Верховной рады Украины прошли осенью 2023 года.
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"Заявление Мудрой о консультациях с ЕС и США по поводу пребывания Зеленского у власти — это чистосердечное признание в том, кто реально правит Украиной. Признание того, что Украиной формально руководит назначенная коллективным Западом марионетка", — сказал Смирнов РИА Новости.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Президент России Владимир Путин ранее отметил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов. Путин также заявил, что Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.