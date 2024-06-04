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Эксперт раскритиковал религиозную политику Киева - РИА Новости, 04.06.2024
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04:15 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/ukraina-1950305413.html
Эксперт раскритиковал религиозную политику Киева
Эксперт раскритиковал религиозную политику Киева - РИА Новости, 04.06.2024
Эксперт раскритиковал религиозную политику Киева
Для религиозной политики властей Украины характерны создание в обществе атмосферы страха и нетерпимости в отношении верующих и духовенства разных религий, а... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T04:15
2024-06-04T04:15
украина
сергей мельников
украинская православная церковь
служба безопасности украины
украинская грекокатолическая церковь
киев
в мире
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Для религиозной политики властей Украины характерны создание в обществе атмосферы страха и нетерпимости в отношении верующих и духовенства разных религий, а также контроль, запугивание и слежка со стороны службы безопасности, рассказал РИА Новости председатель Российской ассоциации религиозной свободы (РАРС) Сергей Мельников. Ранее представители пророссийского подполья подконтрольного ВСУ города Херсон сообщили РИА Новости, что кураторы религиозных организаций из службы безопасности Украины (СБУ) обязали настоятелей храмов и приходов Церкви евангельских христиан-баптистов, Церкви веры Евангельской, Украинской грекокатолической церкви и Православной церкви Украины склонять своих прихожан к вступлению в ряды украинской армии, а также под страхом принудительной мобилизации обязывают духовенство всех конфессий сотрудничать и доносить на свою паству. "Украинское государство, в том числе через спецслужбы, (практикует) запугивание и слежку, оказывает давление на духовенство не только Украинской православной церкви (УПЦ), но и представителей других религий. Это пронизывает всю систему государственно-религиозных отношений на Украине. Мы наблюдаем, что в обществе властями насаждается атмосфера страха и тотальной слежки, давления, контроля. Все это создаёт в обществе климат нетерпимости, который касается фактически всех, кто не исповедует националистическую идеологию", - сказал Мельников. По его словам, общество на Украине крайне политизировано, для него характерны националистические, почти нацистские настроения, что выливается в том числе в бытовой антисемитизм, например, в осквернение синагог. "И к сожалению, мы почти каждый день фиксируем и силовые захваты храмов Украинской православной церкви, растет перечень уголовных дел, который возбуждают украинские силовики в отношении духовенства УПЦ. Продолжаются попытки "продавить" в парламенте Украины закон о полном запрете Украинской православной церкви", - заключил собеседник агентства. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь – единственную каноническую православную структуру на территории страны и самую большую общину верующих. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о её фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит аресты и "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины.
https://ria.ru/20240601/kherson-1949818173.html
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украина, сергей мельников, украинская православная церковь, служба безопасности украины, украинская грекокатолическая церковь, киев, в мире
Украина, Сергей Мельников, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Украинская грекокатолическая церковь, Киев, В мире
Эксперт раскритиковал религиозную политику Киева

Глава РАРС Мельников: Киев создает в обществе атмосферу страха и нетерпимости

© Фото : СБУСотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Для религиозной политики властей Украины характерны создание в обществе атмосферы страха и нетерпимости в отношении верующих и духовенства разных религий, а также контроль, запугивание и слежка со стороны службы безопасности, рассказал РИА Новости председатель Российской ассоциации религиозной свободы (РАРС) Сергей Мельников.
Ранее представители пророссийского подполья подконтрольного ВСУ города Херсон сообщили РИА Новости, что кураторы религиозных организаций из службы безопасности Украины (СБУ) обязали настоятелей храмов и приходов Церкви евангельских христиан-баптистов, Церкви веры Евангельской, Украинской грекокатолической церкви и Православной церкви Украины склонять своих прихожан к вступлению в ряды украинской армии, а также под страхом принудительной мобилизации обязывают духовенство всех конфессий сотрудничать и доносить на свою паству.
Херсон - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Украинские военкомы дежурят возле храмов в Херсоне, заявили в подполье
1 июня, 03:37
"Украинское государство, в том числе через спецслужбы, (практикует) запугивание и слежку, оказывает давление на духовенство не только Украинской православной церкви (УПЦ), но и представителей других религий. Это пронизывает всю систему государственно-религиозных отношений на Украине. Мы наблюдаем, что в обществе властями насаждается атмосфера страха и тотальной слежки, давления, контроля. Все это создаёт в обществе климат нетерпимости, который касается фактически всех, кто не исповедует националистическую идеологию", - сказал Мельников.
По его словам, общество на Украине крайне политизировано, для него характерны националистические, почти нацистские настроения, что выливается в том числе в бытовой антисемитизм, например, в осквернение синагог.
"И к сожалению, мы почти каждый день фиксируем и силовые захваты храмов Украинской православной церкви, растет перечень уголовных дел, который возбуждают украинские силовики в отношении духовенства УПЦ. Продолжаются попытки "продавить" в парламенте Украины закон о полном запрете Украинской православной церкви", - заключил собеседник агентства.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь – единственную каноническую православную структуру на территории страны и самую большую общину верующих. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о её фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит аресты и "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины.
Верующие во время богослужения в храме ПЦУ - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
СБУ обязала церкви пропагандировать вступление в ВСУ, заявило подполье
2 июня, 04:36
 
УкраинаСергей МельниковУкраинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныУкраинская грекокатолическая церковьКиевВ мире
 
 
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