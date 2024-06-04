https://ria.ru/20240604/ukraina-1950305413.html

Эксперт раскритиковал религиозную политику Киева

Эксперт раскритиковал религиозную политику Киева - РИА Новости, 04.06.2024

Эксперт раскритиковал религиозную политику Киева

Для религиозной политики властей Украины характерны создание в обществе атмосферы страха и нетерпимости в отношении верующих и духовенства разных религий, а... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T04:15

2024-06-04T04:15

2024-06-04T04:15

украина

сергей мельников

украинская православная церковь

служба безопасности украины

украинская грекокатолическая церковь

киев

в мире

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Для религиозной политики властей Украины характерны создание в обществе атмосферы страха и нетерпимости в отношении верующих и духовенства разных религий, а также контроль, запугивание и слежка со стороны службы безопасности, рассказал РИА Новости председатель Российской ассоциации религиозной свободы (РАРС) Сергей Мельников. Ранее представители пророссийского подполья подконтрольного ВСУ города Херсон сообщили РИА Новости, что кураторы религиозных организаций из службы безопасности Украины (СБУ) обязали настоятелей храмов и приходов Церкви евангельских христиан-баптистов, Церкви веры Евангельской, Украинской грекокатолической церкви и Православной церкви Украины склонять своих прихожан к вступлению в ряды украинской армии, а также под страхом принудительной мобилизации обязывают духовенство всех конфессий сотрудничать и доносить на свою паству. "Украинское государство, в том числе через спецслужбы, (практикует) запугивание и слежку, оказывает давление на духовенство не только Украинской православной церкви (УПЦ), но и представителей других религий. Это пронизывает всю систему государственно-религиозных отношений на Украине. Мы наблюдаем, что в обществе властями насаждается атмосфера страха и тотальной слежки, давления, контроля. Все это создаёт в обществе климат нетерпимости, который касается фактически всех, кто не исповедует националистическую идеологию", - сказал Мельников. По его словам, общество на Украине крайне политизировано, для него характерны националистические, почти нацистские настроения, что выливается в том числе в бытовой антисемитизм, например, в осквернение синагог. "И к сожалению, мы почти каждый день фиксируем и силовые захваты храмов Украинской православной церкви, растет перечень уголовных дел, который возбуждают украинские силовики в отношении духовенства УПЦ. Продолжаются попытки "продавить" в парламенте Украины закон о полном запрете Украинской православной церкви", - заключил собеседник агентства. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь – единственную каноническую православную структуру на территории страны и самую большую общину верующих. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о её фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит аресты и "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины.

https://ria.ru/20240601/kherson-1949818173.html

https://ria.ru/20240602/kherson-1949956053.html

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украина, сергей мельников, украинская православная церковь, служба безопасности украины, украинская грекокатолическая церковь, киев, в мире