https://ria.ru/20240604/ukraina-1950298437.html

В Раде призвали украинцев готовиться к отключениям света зимой

В Раде призвали украинцев готовиться к отключениям света зимой - РИА Новости, 04.06.2024

В Раде призвали украинцев готовиться к отключениям света зимой

Член парламентского комитета Верховной рады по энергетике Сергей Нагорняк заявил, что потребителям следует готовиться к предстоящим отключениям света в зимний... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T00:58

2024-06-04T00:58

2024-06-04T00:58

украина

запорожье

харьков

верховная рада украины

укрэнерго

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Член парламентского комитета Верховной рады по энергетике Сергей Нагорняк заявил, что потребителям следует готовиться к предстоящим отключениям света в зимний период, которые будут длиться в среднем до десяти часов в сутки. "Украинцы зимой могут оставаться по 10 часов без света в день. Это может быть среднестатистическим сценарием", - приводит слова Нагорняка украинский телеканал "24 канал". Он назвал ситуацию в энергосистеме страны сверхсложной. При этом отметил, что объективно ситуация сложная уже с начала лета, по его прогнозам, зимой будет еще сложнее. В апреле глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что ситуация в энергосистеме Украины очень сложная, дефицит генерации будет давать о себе знать еще долгие месяцы. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.

https://ria.ru/20240603/ukraina-1950294430.html

https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1948994326.html

украина

запорожье

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, запорожье, харьков, верховная рада украины, укрэнерго, вооруженные силы украины, в мире