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В Раде призвали украинцев готовиться к отключениям света зимой - РИА Новости, 04.06.2024
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00:58 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/ukraina-1950298437.html
В Раде призвали украинцев готовиться к отключениям света зимой
В Раде призвали украинцев готовиться к отключениям света зимой - РИА Новости, 04.06.2024
В Раде призвали украинцев готовиться к отключениям света зимой
Член парламентского комитета Верховной рады по энергетике Сергей Нагорняк заявил, что потребителям следует готовиться к предстоящим отключениям света в зимний... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T00:58
2024-06-04T00:58
украина
запорожье
харьков
верховная рада украины
укрэнерго
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Член парламентского комитета Верховной рады по энергетике Сергей Нагорняк заявил, что потребителям следует готовиться к предстоящим отключениям света в зимний период, которые будут длиться в среднем до десяти часов в сутки. "Украинцы зимой могут оставаться по 10 часов без света в день. Это может быть среднестатистическим сценарием", - приводит слова Нагорняка украинский телеканал "24 канал". Он назвал ситуацию в энергосистеме страны сверхсложной. При этом отметил, что объективно ситуация сложная уже с начала лета, по его прогнозам, зимой будет еще сложнее. В апреле глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что ситуация в энергосистеме Украины очень сложная, дефицит генерации будет давать о себе знать еще долгие месяцы. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950294430.html
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украина, запорожье, харьков, верховная рада украины, укрэнерго, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Запорожье, Харьков, Верховная Рада Украины, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины, В мире
В Раде призвали украинцев готовиться к отключениям света зимой

Депутат Рады Нагорняк призвал украинцев готовиться к отключениям света зимой

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Член парламентского комитета Верховной рады по энергетике Сергей Нагорняк заявил, что потребителям следует готовиться к предстоящим отключениям света в зимний период, которые будут длиться в среднем до десяти часов в сутки.
"Украинцы зимой могут оставаться по 10 часов без света в день. Это может быть среднестатистическим сценарием", - приводит слова Нагорняка украинский телеканал "24 канал".
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Он назвал ситуацию в энергосистеме страны сверхсложной. При этом отметил, что объективно ситуация сложная уже с начала лета, по его прогнозам, зимой будет еще сложнее.
В апреле глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что ситуация в энергосистеме Украины очень сложная, дефицит генерации будет давать о себе знать еще долгие месяцы.
Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.
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УкраинаЗапорожьеХарьковВерховная Рада УкраиныУкрэнергоВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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