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"Другой уровень". На Западе оценили решение Байдена об ударах по России - РИА Новости, 04.06.2024
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16:53 04.06.2024 (обновлено: 16:54 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/udary-1950457832.html
"Другой уровень". На Западе оценили решение Байдена об ударах по России
"Другой уровень". На Западе оценили решение Байдена об ударах по России - РИА Новости, 04.06.2024
"Другой уровень". На Западе оценили решение Байдена об ударах по России
Москва может принять контрмеры из-за решения президента США Джо Байдена позволить ВСУ наносить удары по территории России, заявил эксперт Newsweek Николо... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T16:53
2024-06-04T16:54
в мире
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Москва может принять контрмеры из-за решения президента США Джо Байдена позволить ВСУ наносить удары по территории России, заявил эксперт Newsweek Николо Фасола."Для России наступит момент, когда будут пересечены настоящие красные линии, и тогда, конечно, они примут соответствующие контрмеры. Это потенциально имеет стратегические последствия, поскольку Россия рассмотрит это как значительный шаг к эскалации", — считает аналитик.Фасола предположил, что Москва могла бы нанести удары "другого уровня" по местам хранения вооружений для Украины на территории Польши.Представитель госдепа на минувшей неделе сообщил РИА Новости, что глава Белого дома разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими району Харькова.Президент России Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют, когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
https://ria.ru/20240604/plan-1950429585.html
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в мире, россия, украина, харьков, джо байден, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Харьков, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Другой уровень". На Западе оценили решение Байдена об ударах по России

Эксперт Фасола: РФ может нанести удары по Польше в ответ на решение Байдена

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Москва может принять контрмеры из-за решения президента США Джо Байдена позволить ВСУ наносить удары по территории России, заявил эксперт Newsweek Николо Фасола.
"Для России наступит момент, когда будут пересечены настоящие красные линии, и тогда, конечно, они примут соответствующие контрмеры. Это потенциально имеет стратегические последствия, поскольку Россия рассмотрит это как значительный шаг к эскалации", — считает аналитик.
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Фасола предположил, что Москва могла бы нанести удары "другого уровня" по местам хранения вооружений для Украины на территории Польши.
Представитель госдепа на минувшей неделе сообщил РИА Новости, что глава Белого дома разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими району Харькова.
Президент России Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют, когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
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В миреРоссияУкраинаХарьковДжо БайденВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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