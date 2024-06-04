https://ria.ru/20240604/udary-1950457832.html

"Другой уровень". На Западе оценили решение Байдена об ударах по России

"Другой уровень". На Западе оценили решение Байдена об ударах по России - РИА Новости, 04.06.2024

"Другой уровень". На Западе оценили решение Байдена об ударах по России

Москва может принять контрмеры из-за решения президента США Джо Байдена позволить ВСУ наносить удары по территории России, заявил эксперт Newsweek Николо... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T16:53

2024-06-04T16:53

2024-06-04T16:54

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Москва может принять контрмеры из-за решения президента США Джо Байдена позволить ВСУ наносить удары по территории России, заявил эксперт Newsweek Николо Фасола."Для России наступит момент, когда будут пересечены настоящие красные линии, и тогда, конечно, они примут соответствующие контрмеры. Это потенциально имеет стратегические последствия, поскольку Россия рассмотрит это как значительный шаг к эскалации", — считает аналитик.Фасола предположил, что Москва могла бы нанести удары "другого уровня" по местам хранения вооружений для Украины на территории Польши.Представитель госдепа на минувшей неделе сообщил РИА Новости, что глава Белого дома разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими району Харькова.Президент России Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют, когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.

https://ria.ru/20240604/plan-1950429585.html

https://ria.ru/20240604/brenner-1950451033.html

россия

украина

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в мире, россия, украина, харьков, джо байден, владимир путин, нато, вооруженные силы украины