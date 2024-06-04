https://ria.ru/20240604/udar-1950321334.html
Ракетный комплекс "Бастион" нанес удар по Украине
Ракетный комплекс "Бастион" нанес удар по Украине - РИА Новости, 04.06.2024
Ракетный комплекс "Бастион" нанес удар по Украине
Береговой ракетный комплекс "Бастион" Черноморского флота нанес удар по наземным целям ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T09:23
2024-06-04T09:23
2024-06-04T15:43
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Береговой ракетный комплекс "Бастион" Черноморского флота нанес удар по наземным целям ВСУ, сообщили в Минобороны. "Результаты объективного контроля подтвердили точное поражение назначенных целей", — уточнили в ведомстве.Личный состав дивизиона получил данные с координатами целей и выдвинулся в позиционный район, где развернул пусковые установки "Бастиона". После этого военные запустили крылатые ракеты по выявленным объектам ВСУ. Российское военное ведомство также показало видеоролик, как машины выдвигаются с замаскированных позиций, выходят в район пуска и после необходимой подготовки производят ракетный залп, после чего уезжают.Армия регулярно наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам в российских городах.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с киевским режимом не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Береговой ракетный комплекс "Бастион" с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой "Яхонт" ("Оникс") предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей при интенсивном огневом и радиоэлектронном противодействии.
https://ria.ru/20240425/formirovnaiya-1942266178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина
Ракетный комплекс "Бастион" нанес удар по Украине
Ракетный комплекс Черноморского флота нанес удар по целям ВСУ на Украине
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Береговой ракетный комплекс "Бастион" Черноморского флота нанес удар по наземным целям ВСУ, сообщили в Минобороны.
«
"Результаты объективного контроля подтвердили точное поражение назначенных целей", — уточнили в ведомстве.
Личный состав дивизиона получил данные с координатами целей и выдвинулся в позиционный район, где развернул пусковые установки "Бастиона". После этого военные запустили крылатые ракеты по выявленным объектам ВСУ.
Российское военное ведомство также показало видеоролик, как машины выдвигаются с замаскированных позиций, выходят в район пуска и после необходимой подготовки производят ракетный залп, после чего уезжают.
Армия регулярно наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам в российских городах.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, войска в боях с киевским режимом не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Береговой ракетный комплекс "Бастион" с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой "Яхонт" ("Оникс") предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей при интенсивном огневом и радиоэлектронном противодействии.