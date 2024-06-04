https://ria.ru/20240604/udar-1950321334.html

Ракетный комплекс "Бастион" нанес удар по Украине

Ракетный комплекс "Бастион" нанес удар по Украине - РИА Новости, 04.06.2024

Ракетный комплекс "Бастион" нанес удар по Украине

Береговой ракетный комплекс "Бастион" Черноморского флота нанес удар по наземным целям ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T09:23

2024-06-04T09:23

2024-06-04T15:43

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Береговой ракетный комплекс "Бастион" Черноморского флота нанес удар по наземным целям ВСУ, сообщили в Минобороны. "Результаты объективного контроля подтвердили точное поражение назначенных целей", — уточнили в ведомстве.Личный состав дивизиона получил данные с координатами целей и выдвинулся в позиционный район, где развернул пусковые установки "Бастиона". После этого военные запустили крылатые ракеты по выявленным объектам ВСУ. Российское военное ведомство также показало видеоролик, как машины выдвигаются с замаскированных позиций, выходят в район пуска и после необходимой подготовки производят ракетный залп, после чего уезжают.Армия регулярно наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам в российских городах.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, войска в боях с киевским режимом не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Береговой ракетный комплекс "Бастион" с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой "Яхонт" ("Оникс") предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей при интенсивном огневом и радиоэлектронном противодействии.

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https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240604/ukraina-1950314422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина