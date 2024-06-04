https://ria.ru/20240604/ubiystvo-1950528373.html

В московском парке мужчину убили на глазах у его внучек

В московском парке мужчину убили на глазах у его внучек - РИА Новости, 04.06.2024

В московском парке мужчину убили на глазах у его внучек

Мужчину зарезали на глазах у двух его десятилетних внучек в парке около 3-й Музейной улицы в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T22:31

2024-06-04T22:31

2024-06-04T22:46

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Мужчину зарезали на глазах у двух его десятилетних внучек в парке около 3-й Музейной улицы в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК."По данным следствия, в вечернее время 4 июня 2024 года на территории парка, расположенного вблизи улицы 3-я Музейная в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области сердца", — подчеркнули в ведомстве.Сотрудники правоохранительных органов изъяли видеозаписи с камер наблюдения. На них запечатлено, что в момент убийства рядом с мужчиной находились две его десятилетние внучки. Отмечается, что дети не пострадали, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи завели уголовное дело по статье об убийстве.

https://ria.ru/20240517/ubiystvo-1946813051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

следственный комитет россии (ск рф), происшествия, москва, россия