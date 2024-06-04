https://ria.ru/20240604/ubiystvo-1950528373.html
В московском парке мужчину убили на глазах у его внучек
В московском парке мужчину убили на глазах у его внучек - РИА Новости, 04.06.2024
В московском парке мужчину убили на глазах у его внучек
Мужчину зарезали на глазах у двух его десятилетних внучек в парке около 3-й Музейной улицы в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T22:31
2024-06-04T22:31
2024-06-04T22:46
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Мужчину зарезали на глазах у двух его десятилетних внучек в парке около 3-й Музейной улицы в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК."По данным следствия, в вечернее время 4 июня 2024 года на территории парка, расположенного вблизи улицы 3-я Музейная в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области сердца", — подчеркнули в ведомстве.Сотрудники правоохранительных органов изъяли видеозаписи с камер наблюдения. На них запечатлено, что в момент убийства рядом с мужчиной находились две его десятилетние внучки. Отмечается, что дети не пострадали, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи завели уголовное дело по статье об убийстве.
https://ria.ru/20240517/ubiystvo-1946813051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, москва, россия
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Москва, Россия
В московском парке мужчину убили на глазах у его внучек
СК: в московском парке мужчину убили ударом ножа в сердце на глазах у его внучек