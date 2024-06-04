https://ria.ru/20240604/ubiystvo-1950494635.html

В ЛНР будут судить экс-сотрудника украинской полиции, убившего сослуживца

В ЛНР будут судить экс-сотрудника украинской полиции, убившего сослуживца - РИА Новости, 04.06.2024

В ЛНР будут судить экс-сотрудника украинской полиции, убившего сослуживца

Экс-сотрудника Нацполиции Украины, обвиняемого в убийстве сослуживца, будут судить в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T18:50

2024-06-04T18:50

2024-06-04T18:50

луганская народная республика

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

мвд украины

украина

северодонецк

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ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Экс-сотрудника Нацполиции Украины, обвиняемого в убийстве сослуживца, будут судить в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника Национальной полиции Украины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сообщила Марковская. По ее словам, следствием установлено, что в ноябре 2021 года, до освобождения ряда территорий ЛНР, между двумя сотрудниками полиции Украины произошел конфликт, в ходе которого рядовой Департамента патрульной полиции произвел из табельного оружия прицельный выстрел в затылок инспектору взвода тактико-оперативного реагирования Управления патрульной полиции. "После образования на территории республики Следственного комитета России и принятия уголовных дел к производству, местонахождение бывшего сотрудника полиции Украины было установлено благодаря слаженным действиям сотрудников республиканского СК и оперативников уголовного розыска МВД по ЛНР", - сообщила собеседник агентства. По данным Марковской, обвиняемый был этапирован в Луганск для проведения следственных действий, в ходе допроса и проверки показаний на месте происшествия он рассказал о способе и мотиве преступления. "По ходатайству следователя следственного отдела по городу Северодонецку судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. СУСК России по ЛНР собрана достаточная доказательственная база для утверждения прокурором обвинительного заключения. Суд уже приступил к рассмотрению уголовного дела", - дополнила Марковская.

https://ria.ru/20240531/granatometchitsa-1949550596.html

https://ria.ru/20240517/ubiystvo-1946791295.html

луганская народная республика

россия

украина

северодонецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, мвд украины, украина, северодонецк