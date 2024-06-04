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Турции, получающей приказы от Запада, больше нет, заявили в Анкаре - РИА Новости, 04.06.2024
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13:23 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/turtsiya-1950381925.html
Турции, получающей приказы от Запада, больше нет, заявили в Анкаре
Турции, получающей приказы от Запада, больше нет, заявили в Анкаре - РИА Новости, 04.06.2024
Турции, получающей приказы от Запада, больше нет, заявили в Анкаре
Турции, получающей приказы от Запада, больше нет, страна проводит независимую политику, заявил глава управления по коммуникациям администрации президента... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:23
2024-06-04T13:23
в мире
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АНКАРА, 4 июн – РИА Новости. Турции, получающей приказы от Запада, больше нет, страна проводит независимую политику, заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики Фахреттин Алтун. "Говорим это чётко и однозначно: Турции, получающей приказы от Запада и неспособной разработать свою независимую политику и стратегию, больше нет. Сегодня Турция проводит устойчивую независимую политику, стратегию в регионе, является стороной в международных вопросах", - сказал Алтун, выступая во вторник в Анкаре. По его словам, западные медиа продолжают деятельность, рассчитанную на истощение Турции. "Но мы продолжаем борьбу", - отметил он.
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в мире, турция
В мире, Турция
Турции, получающей приказы от Запада, больше нет, заявили в Анкаре

Администрация Эрдогана: Турции, получающей приказы от Запада, больше нет

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 4 июн – РИА Новости. Турции, получающей приказы от Запада, больше нет, страна проводит независимую политику, заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики Фахреттин Алтун.
"Говорим это чётко и однозначно: Турции, получающей приказы от Запада и неспособной разработать свою независимую политику и стратегию, больше нет. Сегодня Турция проводит устойчивую независимую политику, стратегию в регионе, является стороной в международных вопросах", - сказал Алтун, выступая во вторник в Анкаре.
По его словам, западные медиа продолжают деятельность, рассчитанную на истощение Турции.
"Но мы продолжаем борьбу", - отметил он.
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