https://ria.ru/20240604/turtsiya-1950381925.html

Турции, получающей приказы от Запада, больше нет, заявили в Анкаре

Турции, получающей приказы от Запада, больше нет, заявили в Анкаре - РИА Новости, 04.06.2024

Турции, получающей приказы от Запада, больше нет, заявили в Анкаре

Турции, получающей приказы от Запада, больше нет, страна проводит независимую политику, заявил глава управления по коммуникациям администрации президента... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T13:23

2024-06-04T13:23

2024-06-04T13:23

в мире

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_fb15387ccc9f15a0ee0f30d623a2267b.jpg

АНКАРА, 4 июн – РИА Новости. Турции, получающей приказы от Запада, больше нет, страна проводит независимую политику, заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турецкой Республики Фахреттин Алтун. "Говорим это чётко и однозначно: Турции, получающей приказы от Запада и неспособной разработать свою независимую политику и стратегию, больше нет. Сегодня Турция проводит устойчивую независимую политику, стратегию в регионе, является стороной в международных вопросах", - сказал Алтун, выступая во вторник в Анкаре. По его словам, западные медиа продолжают деятельность, рассчитанную на истощение Турции. "Но мы продолжаем борьбу", - отметил он.

https://ria.ru/20240105/turtsiya-1919612002.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция