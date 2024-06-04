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Путин назначил Турчака врио главы Республики Алтай - РИА Новости, 04.06.2024
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14:18 04.06.2024 (обновлено: 14:26 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/turchak-1950400830.html
Путин назначил Турчака врио главы Республики Алтай
Путин назначил Турчака врио главы Республики Алтай - РИА Новости, 04.06.2024
Путин назначил Турчака врио главы Республики Алтай
Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Олега Хорохордина с поста главы Республики Алтай, назначив врио главы региона Андрея Турчака,... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T14:18
2024-06-04T14:26
политика
республика алтай
владимир путин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Олега Хорохордина с поста главы Республики Алтай, назначив врио главы региона Андрея Турчака, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В связи с заявлением Главы Республики Алтай Хорохордина О. Л. о досрочном прекращении полномочий... постановляю: 1. Принять отставку Главы Республики Алтай Хорохордина О. Л. по собственному желанию. 2. Назначить Турчака Андрея Анатольевича временно исполняющим обязанности Главы Республики Алтай до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Алтай", - говорится в документе.Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 4 июня.
https://ria.ru/20240604/altay-1950390307.html
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политика, республика алтай, владимир путин
Политика, Республика Алтай, Владимир Путин
Путин назначил Турчака врио главы Республики Алтай

Путин подписал указ о назначении Турчака врио главы Республики Алтай

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Андрей Турчак. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Олега Хорохордина с поста главы Республики Алтай, назначив врио главы региона Андрея Турчака, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В связи с заявлением Главы Республики Алтай Хорохордина О. Л. о досрочном прекращении полномочий... постановляю: 1. Принять отставку Главы Республики Алтай Хорохордина О. Л. по собственному желанию. 2. Назначить Турчака Андрея Анатольевича временно исполняющим обязанности Главы Республики Алтай до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Алтай", - говорится в документе.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 4 июня.
Вид на город Горно-Алтайск - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
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