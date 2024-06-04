https://ria.ru/20240604/turchak-1950400830.html

Путин назначил Турчака врио главы Республики Алтай

Путин назначил Турчака врио главы Республики Алтай - РИА Новости, 04.06.2024

Путин назначил Турчака врио главы Республики Алтай

Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Олега Хорохордина с поста главы Республики Алтай, назначив врио главы региона Андрея Турчака,... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T14:18

2024-06-04T14:18

2024-06-04T14:26

политика

республика алтай

владимир путин

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Олега Хорохордина с поста главы Республики Алтай, назначив врио главы региона Андрея Турчака, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В связи с заявлением Главы Республики Алтай Хорохордина О. Л. о досрочном прекращении полномочий... постановляю: 1. Принять отставку Главы Республики Алтай Хорохордина О. Л. по собственному желанию. 2. Назначить Турчака Андрея Анатольевича временно исполняющим обязанности Главы Республики Алтай до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Алтай", - говорится в документе.Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 4 июня.

https://ria.ru/20240604/altay-1950390307.html

республика алтай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, республика алтай, владимир путин