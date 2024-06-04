https://ria.ru/20240604/trevoga-1950331959.html
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.06.2024
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена во вторник в девяти регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T10:18
2024-06-04T10:18
2024-06-04T10:18
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в девяти регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги звучит в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Винницкой областях Украины. Тревога в Харьковской области звучит более пяти часов. На остальные области тревога распространилась в период с 09.25 до 09.27 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230922/vzryv-1898087941.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, винницкая область, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Винницкая область, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и еще восьми областях Украины объявили воздушную тревогу