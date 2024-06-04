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Трамп неожиданно высказался о Путине - РИА Новости, 04.06.2024
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15:41 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/tramp-1950434817.html
Трамп неожиданно высказался о Путине
Трамп неожиданно высказался о Путине - РИА Новости, 04.06.2024
Трамп неожиданно высказался о Путине
Президент России Владимир Путин одерживает победу в конфликте на Украине в то время, как западные страны находятся в слабом положении, заявил бывший президент... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T15:41
2024-06-04T15:41
в мире
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дональд трамп
виктор орбан
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одерживает победу в конфликте на Украине в то время, как западные страны находятся в слабом положении, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News."Мы в намного более слабой позиции, потому что он (Владимир Путин. — Прим. ред.) выигрывает", — признался он.Трамп подчеркнул, что уже даже западная пресса не говорит о победе Украины из-за провалившегося контрнаступления. Кроме того, добавил он, у ВСУ заканчиваются солдаты. Бывший американский лидер также рассказал о беседе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о российско-украинском конфликте."Но я спросил, кто побеждает. Орбан сказал, что русские. Они воюющая нация, они сражались с Наполеоном, они сражались с Гитлером", — поделился экс-президент США.Дональд Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
https://ria.ru/20240604/bayden-1950404289.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, виктор орбан, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины
Трамп неожиданно высказался о Путине

Трамп: Путин выигрывает в конфликте на Украине

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одерживает победу в конфликте на Украине в то время, как западные страны находятся в слабом положении, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
"Мы в намного более слабой позиции, потому что он (Владимир Путин. — Прим. ред.) выигрывает", — признался он.
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Трамп подчеркнул, что уже даже западная пресса не говорит о победе Украины из-за провалившегося контрнаступления. Кроме того, добавил он, у ВСУ заканчиваются солдаты. Бывший американский лидер также рассказал о беседе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о российско-украинском конфликте.
"Но я спросил, кто побеждает. Орбан сказал, что русские. Они воюющая нация, они сражались с Наполеоном, они сражались с Гитлером", — поделился экс-президент США.
Дональд Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
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