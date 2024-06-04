https://ria.ru/20240604/tramp-1950434817.html

Трамп неожиданно высказался о Путине

Трамп неожиданно высказался о Путине - РИА Новости, 04.06.2024

Трамп неожиданно высказался о Путине

Президент России Владимир Путин одерживает победу в конфликте на Украине в то время, как западные страны находятся в слабом положении, заявил бывший президент... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T15:41

2024-06-04T15:41

2024-06-04T15:41

в мире

россия

украина

сша

владимир путин

дональд трамп

виктор орбан

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926697796_0:195:3072:1923_1920x0_80_0_0_ebdb5938fe3279f8b46f694cad13a1af.jpg

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одерживает победу в конфликте на Украине в то время, как западные страны находятся в слабом положении, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News."Мы в намного более слабой позиции, потому что он (Владимир Путин. — Прим. ред.) выигрывает", — признался он.Трамп подчеркнул, что уже даже западная пресса не говорит о победе Украины из-за провалившегося контрнаступления. Кроме того, добавил он, у ВСУ заканчиваются солдаты. Бывший американский лидер также рассказал о беседе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о российско-украинском конфликте."Но я спросил, кто побеждает. Орбан сказал, что русские. Они воюющая нация, они сражались с Наполеоном, они сражались с Гитлером", — поделился экс-президент США.Дональд Трамп уже не раз говорил, что в случае своего переизбрания сможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, отмечал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.

https://ria.ru/20240604/bayden-1950404289.html

https://ria.ru/20240604/aviabomby-1950347144.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, виктор орбан, вооруженные силы украины