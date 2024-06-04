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Ефимов: Москва выставила на торги право на КРТ в Бескудниковском районе - РИА Новости, 04.06.2024
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12:23 04.06.2024 (обновлено: 12:29 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/torgi-1950365299.html
Ефимов: Москва выставила на торги право на КРТ в Бескудниковском районе
Ефимов: Москва выставила на торги право на КРТ в Бескудниковском районе - РИА Новости, 04.06.2024
Ефимов: Москва выставила на торги право на КРТ в Бескудниковском районе
Власти Москвы выставили на торги право провести редевелопмент 2 гектаров в Бескудниковском районе, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:23
2024-06-04T12:29
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
комплекс градостроительной политики и строительства г. москвы
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Власти Москвы выставили на торги право провести редевелопмент 2 гектаров в Бескудниковском районе, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Речь идет об участке на Дмитровском шоссе (владение 62, строение 5). Начальная цена права заключения договора – 30,5 миллиона рублей. Заявки принимаются до 8 июля. Аукцион назначен на 16 июля."По проекту здесь появится современный деловой квартал, где смогут трудоустроиться почти 4,6 тысячи горожан. Инвестиции в редевелопмент участка оцениваются почти в 40 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта превысит 1,8 миллиарда рублей", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.В сообщении указывается, что на площадке можно будет построить около 160 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Сейчас ее занимают устаревшие объекты, в том числе автосервис и мойка."Здесь предусмотрено строительство гостиничного комплекса на 250 номеров, спортивных и торговых центров, отделений банков, а также магазинов, ресторанов и кафе. Саму площадку благоустроят и проложат улично-дорожную сеть", - отметил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.
https://ria.ru/20240604/efimov-1950289736.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, комплекс градостроительной политики и строительства г. москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Комплекс градостроительной политики и строительства г. Москвы

Ефимов: Москва выставила на торги право на КРТ в Бескудниковском районе

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Власти Москвы выставили на торги право провести редевелопмент 2 гектаров в Бескудниковском районе, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Речь идет об участке на Дмитровском шоссе (владение 62, строение 5). Начальная цена права заключения договора – 30,5 миллиона рублей. Заявки принимаются до 8 июля. Аукцион назначен на 16 июля.
«
"По проекту здесь появится современный деловой квартал, где смогут трудоустроиться почти 4,6 тысячи горожан. Инвестиции в редевелопмент участка оцениваются почти в 40 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта превысит 1,8 миллиарда рублей", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
В сообщении указывается, что на площадке можно будет построить около 160 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Сейчас ее занимают устаревшие объекты, в том числе автосервис и мойка.
"Здесь предусмотрено строительство гостиничного комплекса на 250 номеров, спортивных и торговых центров, отделений банков, а также магазинов, ресторанов и кафе. Саму площадку благоустроят и проложат улично-дорожную сеть", - отметил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.
Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Ефимов: Москва выделила землю для реализации более 250 инвестпроектов
09:08
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваКомплекс градостроительной политики и строительства г. Москвы
 
 
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