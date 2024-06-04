https://ria.ru/20240604/torgi-1950365299.html

Ефимов: Москва выставила на торги право на КРТ в Бескудниковском районе

Ефимов: Москва выставила на торги право на КРТ в Бескудниковском районе - РИА Новости, 04.06.2024

Ефимов: Москва выставила на торги право на КРТ в Бескудниковском районе

Власти Москвы выставили на торги право провести редевелопмент 2 гектаров в Бескудниковском районе, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T12:23

2024-06-04T12:23

2024-06-04T12:29

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

комплекс градостроительной политики и строительства г. москвы

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Власти Москвы выставили на торги право провести редевелопмент 2 гектаров в Бескудниковском районе, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Речь идет об участке на Дмитровском шоссе (владение 62, строение 5). Начальная цена права заключения договора – 30,5 миллиона рублей. Заявки принимаются до 8 июля. Аукцион назначен на 16 июля."По проекту здесь появится современный деловой квартал, где смогут трудоустроиться почти 4,6 тысячи горожан. Инвестиции в редевелопмент участка оцениваются почти в 40 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта превысит 1,8 миллиарда рублей", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.В сообщении указывается, что на площадке можно будет построить около 160 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Сейчас ее занимают устаревшие объекты, в том числе автосервис и мойка."Здесь предусмотрено строительство гостиничного комплекса на 250 номеров, спортивных и торговых центров, отделений банков, а также магазинов, ресторанов и кафе. Саму площадку благоустроят и проложат улично-дорожную сеть", - отметил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

https://ria.ru/20240604/efimov-1950289736.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, комплекс градостроительной политики и строительства г. москвы