https://ria.ru/20240604/time-1950445529.html

Байден помечтал о мировом лидерстве США

Байден помечтал о мировом лидерстве США - РИА Новости, 04.06.2024

Байден помечтал о мировом лидерстве США

США не только остаются мировой державой, но и планируют делать еще больше, заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T16:15

2024-06-04T16:15

2024-06-04T16:25

в мире

сша

афганистан

джо байден

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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. США не только остаются мировой державой, но и планируют делать еще больше, заявил американский президент Джо Байден. "Да, мы планируем еще больше. Мы являемся мировой державой. И то, что я унаследовал в результате ошибки, которую мы совершили в Афганистане, не является утратой в Афганистане", - заявил он в интервью изданию Time. По словам Байдена, существуют две части обеспечения американской безопасности: альянсы США и возможность действовать таким образом, чтобы "по-прежнему лидировать в мире, осознавая, насколько сильно он изменился".

https://ria.ru/20231021/bayden-1904394553.html

сша

афганистан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, сша, афганистан, джо байден