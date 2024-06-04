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Байден помечтал о мировом лидерстве США - РИА Новости, 04.06.2024
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16:15 04.06.2024 (обновлено: 16:25 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/time-1950445529.html
Байден помечтал о мировом лидерстве США
Байден помечтал о мировом лидерстве США - РИА Новости, 04.06.2024
Байден помечтал о мировом лидерстве США
США не только остаются мировой державой, но и планируют делать еще больше, заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T16:15
2024-06-04T16:25
в мире
сша
афганистан
джо байден
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. США не только остаются мировой державой, но и планируют делать еще больше, заявил американский президент Джо Байден. "Да, мы планируем еще больше. Мы являемся мировой державой. И то, что я унаследовал в результате ошибки, которую мы совершили в Афганистане, не является утратой в Афганистане", - заявил он в интервью изданию Time. По словам Байдена, существуют две части обеспечения американской безопасности: альянсы США и возможность действовать таким образом, чтобы "по-прежнему лидировать в мире, осознавая, насколько сильно он изменился".
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сша
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в мире, сша, афганистан, джо байден
В мире, США, Афганистан, Джо Байден
Байден помечтал о мировом лидерстве США

Time: Байден заявил, что США остаются мировой державой и планируют делать больше

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. США не только остаются мировой державой, но и планируют делать еще больше, заявил американский президент Джо Байден.
"Да, мы планируем еще больше. Мы являемся мировой державой. И то, что я унаследовал в результате ошибки, которую мы совершили в Афганистане, не является утратой в Афганистане", - заявил он в интервью изданию Time.
По словам Байдена, существуют две части обеспечения американской безопасности: альянсы США и возможность действовать таким образом, чтобы "по-прежнему лидировать в мире, осознавая, насколько сильно он изменился".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Байден заявил о планах США "построить новый миропорядок"
21 октября 2023, 18:16
 
В миреСШААфганистанДжо Байден
 
 
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