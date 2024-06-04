Байден помечтал о мировом лидерстве США
Time: Байден заявил, что США остаются мировой державой и планируют делать больше
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. США не только остаются мировой державой, но и планируют делать еще больше, заявил американский президент Джо Байден.
"Да, мы планируем еще больше. Мы являемся мировой державой. И то, что я унаследовал в результате ошибки, которую мы совершили в Афганистане, не является утратой в Афганистане", - заявил он в интервью изданию Time.
По словам Байдена, существуют две части обеспечения американской безопасности: альянсы США и возможность действовать таким образом, чтобы "по-прежнему лидировать в мире, осознавая, насколько сильно он изменился".
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