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"Нуждались в нем". СМИ раскрыли, что случится на Украине из-за хода Байдена
"Нуждались в нем". СМИ раскрыли, что случится на Украине из-за хода Байдена - РИА Новости, 04.06.2024
"Нуждались в нем". СМИ раскрыли, что случится на Украине из-за хода Байдена
Отсутствие президента США Джо Байдена на саммите Владимира Зеленского в Швейцарии вызовет недовольство на Украине, пишет The Telegraph. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T16:30
2024-06-04T16:30
2024-06-04T16:30
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Отсутствие президента США Джо Байдена на саммите Владимира Зеленского в Швейцарии вызовет недовольство на Украине, пишет The Telegraph."Это решение, вероятно, вызовет гнев на Украине, где ранее говорили, что саммит в Швейцарии, вокруг которого и так много проблем, нуждается в Байдене", — говорится в материале.Как указали журналисты, американский лидер не ответит на просьбу Владимира Зеленского посетить его саммит, а вместо этого примет участие в мероприятии по сбору средств для своей предвыборной кампании в окружении различных голливудских звезд.Накануне Белый дом объявил, что вице-президент США Камала Харрис и советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан будут представлять Вашингтон на так называемом саммите мира в Швейцарии.Форум состоится 15-16 июня в окрестностях швейцарского Люцерна. Россия там присутствовать не будет. Идею мирной конференции в Москве называют неприемлемой, поскольку "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Москва неоднократно указывала, что готова к мирным переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
https://ria.ru/20240604/politico-1950412198.html
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в мире, швейцария, сша, владимир зеленский, джо байден, украина, камала харрис, политика
В мире, Швейцария, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, Камала Харрис, Политика
"Нуждались в нем". СМИ раскрыли, что случится на Украине из-за хода Байдена
Telegraph: отсутствие Байдена на саммите в Швейцарии вызовет гнев на Украине