https://ria.ru/20240604/telegraph-1950450864.html

"Нуждались в нем". СМИ раскрыли, что случится на Украине из-за хода Байдена

"Нуждались в нем". СМИ раскрыли, что случится на Украине из-за хода Байдена - РИА Новости, 04.06.2024

"Нуждались в нем". СМИ раскрыли, что случится на Украине из-за хода Байдена

Отсутствие президента США Джо Байдена на саммите Владимира Зеленского в Швейцарии вызовет недовольство на Украине, пишет The Telegraph. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T16:30

2024-06-04T16:30

2024-06-04T16:30

в мире

швейцария

сша

владимир зеленский

джо байден

украина

камала харрис

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942125495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2aec17377231129ddb28756d4208432f.jpg

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Отсутствие президента США Джо Байдена на саммите Владимира Зеленского в Швейцарии вызовет недовольство на Украине, пишет The Telegraph."Это решение, вероятно, вызовет гнев на Украине, где ранее говорили, что саммит в Швейцарии, вокруг которого и так много проблем, нуждается в Байдене", — говорится в материале.Как указали журналисты, американский лидер не ответит на просьбу Владимира Зеленского посетить его саммит, а вместо этого примет участие в мероприятии по сбору средств для своей предвыборной кампании в окружении различных голливудских звезд.Накануне Белый дом объявил, что вице-президент США Камала Харрис и советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан будут представлять Вашингтон на так называемом саммите мира в Швейцарии.Форум состоится 15-16 июня в окрестностях швейцарского Люцерна. Россия там присутствовать не будет. Идею мирной конференции в Москве называют неприемлемой, поскольку "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Москва неоднократно указывала, что готова к мирным переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.

https://ria.ru/20240604/politico-1950412198.html

https://ria.ru/20240604/sholts-1950366118.html

швейцария

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швейцария, сша, владимир зеленский, джо байден, украина, камала харрис, политика