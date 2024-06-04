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"Нуждались в нем". СМИ раскрыли, что случится на Украине из-за хода Байдена - РИА Новости, 04.06.2024
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16:30 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/telegraph-1950450864.html
"Нуждались в нем". СМИ раскрыли, что случится на Украине из-за хода Байдена
"Нуждались в нем". СМИ раскрыли, что случится на Украине из-за хода Байдена - РИА Новости, 04.06.2024
"Нуждались в нем". СМИ раскрыли, что случится на Украине из-за хода Байдена
Отсутствие президента США Джо Байдена на саммите Владимира Зеленского в Швейцарии вызовет недовольство на Украине, пишет The Telegraph. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T16:30
2024-06-04T16:30
в мире
швейцария
сша
владимир зеленский
джо байден
украина
камала харрис
политика
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Отсутствие президента США Джо Байдена на саммите Владимира Зеленского в Швейцарии вызовет недовольство на Украине, пишет The Telegraph.&quot;Это решение, вероятно, вызовет гнев на Украине, где ранее говорили, что саммит в Швейцарии, вокруг которого и так много проблем, нуждается в Байдене&quot;, — говорится в материале.Как указали журналисты, американский лидер не ответит на просьбу Владимира Зеленского посетить его саммит, а вместо этого примет участие в мероприятии по сбору средств для своей предвыборной кампании в окружении различных голливудских звезд.Накануне Белый дом объявил, что вице-президент США Камала Харрис и советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан будут представлять Вашингтон на так называемом саммите мира в Швейцарии.Форум состоится 15-16 июня в окрестностях швейцарского Люцерна. Россия там присутствовать не будет. Идею мирной конференции в Москве называют неприемлемой, поскольку "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Москва неоднократно указывала, что готова к мирным переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
https://ria.ru/20240604/politico-1950412198.html
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в мире, швейцария, сша, владимир зеленский, джо байден, украина, камала харрис, политика
В мире, Швейцария, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, Камала Харрис, Политика
"Нуждались в нем". СМИ раскрыли, что случится на Украине из-за хода Байдена

Telegraph: отсутствие Байдена на саммите в Швейцарии вызовет гнев на Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден выступает перед подписанием пакета помощи Украине
Президент США Джо Байден выступает перед подписанием пакета помощи Украине - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден выступает перед подписанием пакета помощи Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Отсутствие президента США Джо Байдена на саммите Владимира Зеленского в Швейцарии вызовет недовольство на Украине, пишет The Telegraph.
«

"Это решение, вероятно, вызовет гнев на Украине, где ранее говорили, что саммит в Швейцарии, вокруг которого и так много проблем, нуждается в Байдене", — говорится в материале.

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Как указали журналисты, американский лидер не ответит на просьбу Владимира Зеленского посетить его саммит, а вместо этого примет участие в мероприятии по сбору средств для своей предвыборной кампании в окружении различных голливудских звезд.
Накануне Белый дом объявил, что вице-президент США Камала Харрис и советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан будут представлять Вашингтон на так называемом саммите мира в Швейцарии.
Форум состоится 15-16 июня в окрестностях швейцарского Люцерна. Россия там присутствовать не будет. Идею мирной конференции в Москве называют неприемлемой, поскольку "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Москва неоднократно указывала, что готова к мирным переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
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В миреШвейцарияСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденУкраинаКамала ХаррисПолитика
 
 
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