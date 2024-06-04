https://ria.ru/20240604/telegraf-1950448093.html
В Конотопе прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Конотопе прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.06.2024
В Конотопе прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв прогремел во вторник в Конотопе в Сумской области на фоне воздушной тревоги, сообщает во вторник украинское издание "Телеграф". РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T16:21
2024-06-04T16:21
2024-06-04T16:21
специальная военная операция на украине
сумская область
конотоп
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919795631_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_b5fa99746c7ceab0525102e53caac791.jpg
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Конотопе в Сумской области на фоне воздушной тревоги, сообщает во вторник украинское издание "Телеграф". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области объявлена воздушная тревога. "Взрыв в Конотопе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрыве пока не поступало.
https://ria.ru/20240522/podpole-1947563699.html
сумская область
конотоп
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919795631_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9d1101179c8a066306c2b5608bb1012e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, конотоп, украина
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Конотоп, Украина
В Конотопе прогремел взрыв, сообщили СМИ
"Телеграф": в Конотопе в Сумской области прогремел взрыв