https://ria.ru/20240604/telegraf-1950448093.html

В Конотопе прогремел взрыв, сообщили СМИ

В Конотопе прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.06.2024

В Конотопе прогремел взрыв, сообщили СМИ

Взрыв прогремел во вторник в Конотопе в Сумской области на фоне воздушной тревоги, сообщает во вторник украинское издание "Телеграф". РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T16:21

2024-06-04T16:21

2024-06-04T16:21

специальная военная операция на украине

сумская область

конотоп

украина

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Конотопе в Сумской области на фоне воздушной тревоги, сообщает во вторник украинское издание "Телеграф". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области объявлена воздушная тревога. "Взрыв в Конотопе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрыве пока не поступало.

https://ria.ru/20240522/podpole-1947563699.html

сумская область

конотоп

украина

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сумская область, конотоп, украина