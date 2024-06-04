https://ria.ru/20240604/sug-1950303030.html

Правительство поручило проанализировать риски экспорта СУГов

Правительство поручило проанализировать риски экспорта СУГов - РИА Новости, 04.06.2024

Правительство поручило проанализировать риски экспорта СУГов

Правительство РФ поручило Минэнерго, Минэкономразвития, Минфину, ФАС и СПбМТСБ до 20 июня провести анализ рисков, вызванных новыми условиями экспорта сжиженных... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T03:07

2024-06-04T03:07

2024-06-04T03:07

экономика

россия

турция

китай

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Правительство РФ поручило Минэнерго, Минэкономразвития, Минфину, ФАС и СПбМТСБ до 20 июня провести анализ рисков, вызванных новыми условиями экспорта сжиженных углеводородных газов (СУГов), следует из протокола совещания 28 мая у вице-премьера Александра Новака (документ есть в распоряжении РИА Новости). В частности, власти должны составить план для поддержки эффективности производства и подготовить предложения по корректировке индикаторов для расчета вывозных таможенных пошлин. "Минэнерго России (С. Е. Цивилеву), Минэкономразвития России (М. Г. Решетникову), Минфину России (А. Г. Силуанову), ФАС России (М. А. Шаскольскому) совместно с АО "СПбМТСБ" проанализировать риски изменения условий экспортных поставок сжиженных углеводородных газов и представить предложения, направленные на поддержание экономической эффективности их производства, обеспечение профицитного баланса внутреннего рынка и корректировку ценовых индикаторов для расчета вывозных таможенных пошлин на сжиженные углеводородные газы", - говорится в документе. Срок исполнения - 20 июня. В конце 2023 года Евросоюз принял 12-й пакет санкций, который, в частности, ввел запрет на импорт СУГов из России с 12-месячным переходным периодом. При этом РФ продолжает перенаправлять поставки СУГов в неевропейские страны, за 2023 год объем экспорта вырос в два раза, до 1,26 миллиона тонн, соответствующими данными делилась с РИА Новости исследовательская группа "Петромаркет". Ключевыми альтернативными покупателями остаются Турция, Китай, Афганистан, Монголия и страны Центральной Азии.

https://ria.ru/20240517/benzin-1946683165.html

https://ria.ru/20240530/shvetsiya-1949422338.html

россия

турция

китай

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экономика, россия, турция, китай, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)