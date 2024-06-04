https://ria.ru/20240604/suderevskaya-1950320648.html
Эксперт заявила о росте продаж крема для лица, который тестировал Путин
Эксперт заявила о росте продаж крема для лица, который тестировал Путин - РИА Новости, 04.06.2024
Эксперт заявила о росте продаж крема для лица, который тестировал Путин
Продажи крема для лица, который протестировал на руке президент России Владимир Путин на февральском форуме Агентства стратегических инициатив, выросли до 40% в РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T09:15
2024-06-04T09:15
2024-06-04T10:13
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СОЧИ, 4 июн – РИА Новости. Продажи крема для лица, который протестировал на руке президент России Владимир Путин на февральском форуме Агентства стратегических инициатив, выросли до 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рассказала РИА Новости основатель бренда "Краснополянская косметика" в Сочи Кристина Судеревская. В феврале Владимир Путин принял участие в форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" в Москве. После пленарной сессии президенту показали выставку брендов в рамках конкурса "Знай наших", на которой он опробовал продукцию бренда "Краснополянская косметика". Глава государства нанёс немного увлажняющего средства для лица на руку, а создатели косметического брэнда пообещали не поднимать цену на продукт. "В месяц тестирования и новости (февраль) продажи выросли примерно на 40%, далее март, апрель произошел небольшой спад, но все равно продажи остались на более высоком уровне, по сравнению с ноябрем 2022 года, январем 2023 года", - сказала Судеревская. При этом цены на крем после его пробы главой РФ не поднимались до настоящего времени, заключила собеседница агентства. Производство "Краснополянской косметики" было создано в конце 2010 года в горах Сочи. Территория органической фермы составляет семь гектаров, и этого, заявляют в компании, недостаточно, поскольку дистрибуция растет и давно вышла на рынок стран СНГ, в широкие торговые сети, в розничные магазины Сочи и Москвы, есть планы продавать косметику на восточных нишах. В этом году на плантациях компании впервые запустили первые экскурсии для туристов.
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экономика, сочи, россия, москва, владимир путин, снг
Экономика, Сочи, Россия, Москва, Владимир Путин, СНГ
Эксперт заявила о росте продаж крема для лица, который тестировал Путин
Судеревская: продажи крема, который протестировал Путин, выросли до 40 процентов
СОЧИ, 4 июн – РИА Новости. Продажи крема для лица, который протестировал на руке президент России Владимир Путин на февральском форуме Агентства стратегических инициатив, выросли до 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рассказала РИА Новости основатель бренда "Краснополянская косметика" в Сочи Кристина Судеревская.
В феврале Владимир Путин принял участие в форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" в Москве. После пленарной сессии президенту показали выставку брендов в рамках конкурса "Знай наших", на которой он опробовал продукцию бренда "Краснополянская косметика". Глава государства нанёс немного увлажняющего средства для лица на руку, а создатели косметического брэнда пообещали не поднимать цену на продукт.
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"В месяц тестирования и новости (февраль) продажи выросли примерно на 40%, далее март, апрель произошел небольшой спад, но все равно продажи остались на более высоком уровне, по сравнению с ноябрем 2022 года, январем 2023 года", - сказала Судеревская.
При этом цены на крем после его пробы главой РФ не поднимались до настоящего времени, заключила собеседница агентства.
Производство "Краснополянской косметики" было создано в конце 2010 года в горах Сочи. Территория органической фермы составляет семь гектаров, и этого, заявляют в компании, недостаточно, поскольку дистрибуция растет и давно вышла на рынок стран СНГ, в широкие торговые сети, в розничные магазины Сочи и Москвы, есть планы продавать косметику на восточных нишах. В этом году на плантациях компании впервые запустили первые экскурсии для туристов.