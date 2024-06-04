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Суд отправил в СИЗО двух женщин, которые испортили памятник Жукову в Москве - РИА Новости, 05.06.2024
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18:35 04.06.2024 (обновлено: 06:52 05.06.2024)
https://ria.ru/20240604/sud-1950490788.html
Суд отправил в СИЗО двух женщин, которые испортили памятник Жукову в Москве
Суд отправил в СИЗО двух женщин, которые испортили памятник Жукову в Москве - РИА Новости, 05.06.2024
Суд отправил в СИЗО двух женщин, которые испортили памятник Жукову в Москве
Тверской суд Москвы арестовал двух женщин, которые испортили памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-04T18:35
2024-06-05T06:52
происшествия
москва
георгий жуков
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал двух женщин, которые испортили памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николаевой В.Н. и Лысенковой А.В.", - рассказал собеседник агентства. Как ранее сообщил РИА Новости источник, две женщины в понедельник нанесли на памятник маршалу Жукову на Манежной площади баллончиком с краской надпись "ГУР". Возбуждено уголовное дело, виновным грозит до пяти лет тюрьмы.
https://ria.ru/20240603/delo-1950296047.html
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происшествия, москва, георгий жуков
Происшествия, Москва, Георгий Жуков
Суд отправил в СИЗО двух женщин, которые испортили памятник Жукову в Москве

Суд отправил в СИЗО двух женщин, написавших "ГУР" на памятнике Жукову в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал двух женщин, которые испортили памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николаевой В.Н. и Лысенковой А.В.", - рассказал собеседник агентства.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
В Подмосковье завели дело на мужчину, осквернившего памятник "Журавли"
3 июня, 23:56
Как ранее сообщил РИА Новости источник, две женщины в понедельник нанесли на памятник маршалу Жукову на Манежной площади баллончиком с краской надпись "ГУР".
Возбуждено уголовное дело, виновным грозит до пяти лет тюрьмы.
Постамент снесенного памятника Михаилу Ломоносову в Харькове - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
В Харькове снесли памятник Ломоносову
Вчера, 15:14
 
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