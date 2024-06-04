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Суд отправил в СИЗО двух женщин, которые испортили памятник Жукову в Москве
Суд отправил в СИЗО двух женщин, которые испортили памятник Жукову в Москве - РИА Новости, 05.06.2024
Суд отправил в СИЗО двух женщин, которые испортили памятник Жукову в Москве
Тверской суд Москвы арестовал двух женщин, которые испортили памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-04T18:35
2024-06-04T18:35
2024-06-05T06:52
происшествия
москва
георгий жуков
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал двух женщин, которые испортили памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николаевой В.Н. и Лысенковой А.В.", - рассказал собеседник агентства. Как ранее сообщил РИА Новости источник, две женщины в понедельник нанесли на памятник маршалу Жукову на Манежной площади баллончиком с краской надпись "ГУР". Возбуждено уголовное дело, виновным грозит до пяти лет тюрьмы.
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происшествия, москва, георгий жуков
Происшествия, Москва, Георгий Жуков
Суд отправил в СИЗО двух женщин, которые испортили памятник Жукову в Москве
Суд отправил в СИЗО двух женщин, написавших "ГУР" на памятнике Жукову в Москве