https://ria.ru/20240604/sud-1950490788.html

Суд отправил в СИЗО двух женщин, которые испортили памятник Жукову в Москве

Суд отправил в СИЗО двух женщин, которые испортили памятник Жукову в Москве - РИА Новости, 05.06.2024

Суд отправил в СИЗО двух женщин, которые испортили памятник Жукову в Москве

Тверской суд Москвы арестовал двух женщин, которые испортили памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-04T18:35

2024-06-04T18:35

2024-06-05T06:52

происшествия

москва

георгий жуков

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал двух женщин, которые испортили памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николаевой В.Н. и Лысенковой А.В.", - рассказал собеседник агентства. Как ранее сообщил РИА Новости источник, две женщины в понедельник нанесли на памятник маршалу Жукову на Манежной площади баллончиком с краской надпись "ГУР". Возбуждено уголовное дело, виновным грозит до пяти лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240603/delo-1950296047.html

https://ria.ru/20240604/pamyatnik-1950425760.html

москва

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происшествия, москва, георгий жуков