https://ria.ru/20240604/sud-1950484706.html

Следствие просит арестовать женщин, испортивших памятник Жукову в Москве

Следствие просит арестовать женщин, испортивших памятник Жукову в Москве - РИА Новости, 04.06.2024

Следствие просит арестовать женщин, испортивших памятник Жукову в Москве

Следствие обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайствами об аресте двух женщин, которые испортили памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T18:08

2024-06-04T18:08

2024-06-04T23:07

происшествия

москва

россия

георгий жуков

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Следствие обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайствами об аресте двух женщин, которые испортили памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении Николаевой В. Н. и Лысенковой А. В.", — рассказал собеседник агентства. Как ранее сообщил РИА Новости источник, две женщины накануне нанесли на памятник маршалу Жукову на Манежной площади баллончиком с краской надпись "ГУР". Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 243.4 "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20240603/zaderzhanie-1950291331.html

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происшествия, москва, россия, георгий жуков