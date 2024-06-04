https://ria.ru/20240604/sud-1950397334.html

Военный суд оправдал пять участников ЧВК "Енот"

Военный суд оправдал пять участников ЧВК "Енот" - РИА Новости, 04.06.2024

Военный суд оправдал пять участников ЧВК "Енот"

Московский гарнизонный военный суд оправдал пятерых участников ЧВК "Енот", обвиняемых в разбоях и кражах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T14:09

2024-06-04T14:09

2024-06-04T14:16

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд оправдал пятерых участников ЧВК "Енот", обвиняемых в разбоях и кражах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Оправдать за непричастностью... Признать право на реабилитацию и компенсацию вреда, признать право на восстановление в трудовых правах", - огласил приговор судья.Экс-сотрудника ФСБ Александра Мрищука и остальных четырех фигурантов суд постановил освободить в зале суда.По версии обвинения, Мрищук и бывший майор ФСБ Антон Брякшев создали преступное сообщество под видом военно-патриотической организации. Они нападали на склады и предпринимателей, заподозренных в таможенных нарушениях, и в ходе якобы оперативно-следственных действий изымали ценности. Рядовые участники "Енота" представлялись понятыми или помощниками оперативников.Защита настаивала на невиновности, убеждая суд, что офицеров оговорили.Фигурантов в зависимости от роли обвиняют по статьям 210 (создание и участие в организованном преступном сообществе), 158 (кража), 162 (разбой), 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ.Брякшев признал вину, пошел на сотрудничество со следствием и осужден на шесть лет колонии.

https://ria.ru/20240604/prigovor-1950387025.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия