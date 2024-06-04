https://ria.ru/20240604/sud-1950395675.html

Верховный суд отказался пересматривать дела о банкротстве МБСП

Верховный суд отказался пересматривать дела о банкротстве МБСП - РИА Новости, 04.06.2024

Верховный суд отказался пересматривать дела о банкротстве МБСП

Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех инстанций, которые привлекли к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T14:03

2024-06-04T14:03

2024-06-04T14:05

россия

агентство по страхованию вкладов

международный банк санкт-петербурга

центральный банк рф (цб рф)

происшествия

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех инстанций, которые привлекли к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося "Международного банка Санкт-Петербурга" (МБСП) его экс-президента и основного владельца, экс-сенатора Сергея Бажанова, и его жену Татьяну Бажанову, входившую в совет директоров. Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Денис Капкаев отклонил кассационные жалобы супругов, просивших отправить дело для пересмотра Судебной коллегией по экономическим спорам. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требовало привлечь к ответственности еще троих ответчиков – экс-председателя совета директоров Александра Зуева, брата Бажановой, а также экс-членов правления Максима Анищенкова и главбуха Татьяну Бережанскую, но суды пришли к выводу, что они не были контролирующими лицами и выгодоприобретателями по сделкам, причинившим убытки банку. Привлекая к ответственности Бажановых, суды установили, что они виновны в формировании заведомо невозвратной ссудной задолженности шести юрлиц, в том числе трех иностранных, не ведущих реальную хозяйственную деятельность, в уступке ликвидных прав требований к компании Simec Group Limited в общей сумме около 30 миллионов долларов в пользу подконтрольной МБСП компании Hervet Investments Limited, в выдаче аккредитивов и ряде других нерыночных и убыточных сделок. В отношении определения размера ответственности суд первой инстанции приостановил производство до окончания расчетов с кредиторами банка. В заявлении, поданном в 2021 году, АСВ просило взыскать солидарно со всех ответчиков более 12,2 миллиарда рублей. В июле 2021 года Выборгский районный суд заочно арестовал Бажанова, скрывающегося за рубежом. Следствие полагает, что не позднее 10 октября 2017 года, будучи членом совета директоров и предправления МБСП, Бажанов под видом совершения международных сделок на поставки зерновых культур с использованием безотзывных непокрытых аккредитивов банка оформил заведомо фиктивные документы, похитив у банка не менее 5,1 миллиарда рублей. Банк России 31 октября 2018 года отозвал у МБСП лицензию на осуществление банковских операций, в сентябре 2019 года банк был признан банкротом, "дыра" в его капитале оценивалась в 13,1 миллиарда рублей. По величине активов, согласно данным ЦБ, МБСП на 1 октября 2018 года занимал 116-е место в банковской системе РФ.

https://ria.ru/20240401/dolg-1937044731.html

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россия, агентство по страхованию вкладов, международный банк санкт-петербурга, центральный банк рф (цб рф), происшествия