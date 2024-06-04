Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии ищут участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу - РИА Новости, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/strelba-1950479969.html
В Башкирии ищут участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу
В Башкирии ищут участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу - РИА Новости, 04.06.2024
В Башкирии ищут участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу
Правоохранители устанавливают гостей свадьбы в башкирском городе Янаул, которые устроили стрельбу в свадебном кортеже, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:48
2024-06-04T17:48
происшествия
авто
янаул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
УФА, 4 июн – РИА Новости. Правоохранители устанавливают гостей свадьбы в башкирском городе Янаул, которые устроили стрельбу в свадебном кортеже, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону. В соцсетях распространилось видео инцидента. По кадрам видно, что по дороге движется свадебный кортеж, один мужчина выбрался из люка автомобиля с оружием в руках и произвел несколько выстрелов. Водитель другой машины за рулем держит в руках предмет, похожий на пистолет. По видео видно, что кортеж едет, нарушая правила дорожного движения, выезжая на встречную полосу. В пресс-службе башкирской полиции РИА Новости сообщили, что инцидент произошел в Янауле, правоохранители зарегистрировали сообщение о данном происшествии. "Сотрудниками уголовного розыска совместно с сотрудниками ДПС уже установлены некоторые участники происшествия. Проводится работа по установлению всех лиц, фигурирующих на видео. Предметы, из которых были осуществлены выстрелы, будут направлены на экспертизу. По предварительной информации, оружие является пневматическим. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение", - пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240225/strelba-1929387576.html
янаул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, янаул
Происшествия, Авто, Янаул
В Башкирии ищут участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу

В башкирском Янауле устанавливают гостей свадьбы, стрелявших в свадебном кортеже

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 4 июн – РИА Новости. Правоохранители устанавливают гостей свадьбы в башкирском городе Янаул, которые устроили стрельбу в свадебном кортеже, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
В соцсетях распространилось видео инцидента. По кадрам видно, что по дороге движется свадебный кортеж, один мужчина выбрался из люка автомобиля с оружием в руках и произвел несколько выстрелов. Водитель другой машины за рулем держит в руках предмет, похожий на пистолет. По видео видно, что кортеж едет, нарушая правила дорожного движения, выезжая на встречную полосу.
В пресс-службе башкирской полиции РИА Новости сообщили, что инцидент произошел в Янауле, правоохранители зарегистрировали сообщение о данном происшествии.
"Сотрудниками уголовного розыска совместно с сотрудниками ДПС уже установлены некоторые участники происшествия. Проводится работа по установлению всех лиц, фигурирующих на видео. Предметы, из которых были осуществлены выстрелы, будут направлены на экспертизу. По предварительной информации, оружие является пневматическим. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение", - пояснили в пресс-службе.
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
В Краснодаре мужчина устроил стрельбу на свадьбе
25 февраля, 15:17
 
ПроисшествияАвтоЯнаул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала