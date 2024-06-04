https://ria.ru/20240604/strelba-1950479969.html

В Башкирии ищут участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу

В Башкирии ищут участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу - РИА Новости, 04.06.2024

В Башкирии ищут участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу

Правоохранители устанавливают гостей свадьбы в башкирском городе Янаул, которые устроили стрельбу в свадебном кортеже, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:48

2024-06-04T17:48

2024-06-04T17:48

происшествия

авто

янаул

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УФА, 4 июн – РИА Новости. Правоохранители устанавливают гостей свадьбы в башкирском городе Янаул, которые устроили стрельбу в свадебном кортеже, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону. В соцсетях распространилось видео инцидента. По кадрам видно, что по дороге движется свадебный кортеж, один мужчина выбрался из люка автомобиля с оружием в руках и произвел несколько выстрелов. Водитель другой машины за рулем держит в руках предмет, похожий на пистолет. По видео видно, что кортеж едет, нарушая правила дорожного движения, выезжая на встречную полосу. В пресс-службе башкирской полиции РИА Новости сообщили, что инцидент произошел в Янауле, правоохранители зарегистрировали сообщение о данном происшествии. "Сотрудниками уголовного розыска совместно с сотрудниками ДПС уже установлены некоторые участники происшествия. Проводится работа по установлению всех лиц, фигурирующих на видео. Предметы, из которых были осуществлены выстрелы, будут направлены на экспертизу. По предварительной информации, оружие является пневматическим. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240225/strelba-1929387576.html

янаул

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, янаул