https://ria.ru/20240604/stend-1950353321.html

Участники ПМЭФ смогут посетить цифровой город на стенде ВЭБ.РФ

Участники ПМЭФ смогут посетить цифровой город на стенде ВЭБ.РФ - РИА Новости, 04.06.2024

Участники ПМЭФ смогут посетить цифровой город на стенде ВЭБ.РФ

На стенде ВЭБ.РФ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) можно будет посетить цифровой город, а также увидеть, как технологии меняют... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T11:51

2024-06-04T11:51

2024-06-04T11:51

пмэф-2024

экономика

технологии

россия

сколково

сколковский институт науки и технологий

агентство по технологическому развитию

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На стенде ВЭБ.РФ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) можно будет посетить цифровой город, а также увидеть, как технологии меняют пространство вокруг, делая его более объемным и разнообразным, сообщает пресс-служба госкорпорации. Стенд будет посвящен новейшим российским технологиям, тем, кто их создает, а также использует в своей работе и обычной жизни. Свои проекты здесь представят организации развития группы ВЭБ.РФ, которые на сегодняшний день оказывают поддержку стартапам и технологическим предпринимателям. Посетители стенда смогут узнать больше о работе фонда "Сколково", университета Сколтех, Российского фонда развития информационных технологий, Агентства по технологическому развитию, Фонда содействия инновациям. "В основе архитектуры стенда используется несколько визуальных образов. Это материнская плата и парящий город. Новые технологии сегодня определяют развитие городов и качество жизни семей, а материнская плата – это основа всех современных гаджетов. Мы объединили эти образы и построили на ПМЭФ свой цифровой город", - сообщили в госкорпорации. Там отметили, что на входе в павильон F посетителей стенда встретит цифровой гиперкуб. Он отражает то, как технологии меняют пространство вокруг нас, делая его более объемным, разнообразным и интересным, открывая новые возможности. Приложив ладонь к цифровой панели, можно будет активировать гиперкуб и познакомиться с его обитателем "ВЭБиком". С ним можно будет пообщаться и сделать фото. Кроме того, ядром стенда выступит амфитеатр с дискуссионной площадкой. Здесь будет организована серия экспертных обсуждений, посвященных роли технологий в современном многополярном мире, их вкладе в экономическое развитие и повышение качества жизни людей. В пресс-службе отметили, что рядом с кубом подготовили интерактивную витрину инструментов поддержки, благодаря которым инновационные компании могут создавать и применять свои технологии в промышленности, инфраструктуре, развитии городов, выходить на международные рынки. Также на стенде ВЭБ.РФ можно будет поиграть в современные компьютерные игры, созданные российскими разработчиками. Гости смогут сделать снимок в интерактивной фотозоне: попасть в виртуальный город, в историческую компьютерную игру. Кроме того, будет возможность посетить цифровой бар и стать участником инклюзивного киберконцерта. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240118/gorod-1922091743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, россия, сколково, сколковский институт науки и технологий, агентство по технологическому развитию, вэб.рф (вэб), пмэф