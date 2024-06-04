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Участники ПМЭФ смогут посетить цифровой город на стенде ВЭБ.РФ - РИА Новости, 04.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
11:51 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/stend-1950353321.html
Участники ПМЭФ смогут посетить цифровой город на стенде ВЭБ.РФ
Участники ПМЭФ смогут посетить цифровой город на стенде ВЭБ.РФ - РИА Новости, 04.06.2024
Участники ПМЭФ смогут посетить цифровой город на стенде ВЭБ.РФ
На стенде ВЭБ.РФ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) можно будет посетить цифровой город, а также увидеть, как технологии меняют... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:51
2024-06-04T11:51
пмэф-2024
экономика
технологии
россия
сколково
сколковский институт науки и технологий
агентство по технологическому развитию
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На стенде ВЭБ.РФ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) можно будет посетить цифровой город, а также увидеть, как технологии меняют пространство вокруг, делая его более объемным и разнообразным, сообщает пресс-служба госкорпорации. Стенд будет посвящен новейшим российским технологиям, тем, кто их создает, а также использует в своей работе и обычной жизни. Свои проекты здесь представят организации развития группы ВЭБ.РФ, которые на сегодняшний день оказывают поддержку стартапам и технологическим предпринимателям. Посетители стенда смогут узнать больше о работе фонда "Сколково", университета Сколтех, Российского фонда развития информационных технологий, Агентства по технологическому развитию, Фонда содействия инновациям. "В основе архитектуры стенда используется несколько визуальных образов. Это материнская плата и парящий город. Новые технологии сегодня определяют развитие городов и качество жизни семей, а материнская плата – это основа всех современных гаджетов. Мы объединили эти образы и построили на ПМЭФ свой цифровой город", - сообщили в госкорпорации. Там отметили, что на входе в павильон F посетителей стенда встретит цифровой гиперкуб. Он отражает то, как технологии меняют пространство вокруг нас, делая его более объемным, разнообразным и интересным, открывая новые возможности. Приложив ладонь к цифровой панели, можно будет активировать гиперкуб и познакомиться с его обитателем "ВЭБиком". С ним можно будет пообщаться и сделать фото. Кроме того, ядром стенда выступит амфитеатр с дискуссионной площадкой. Здесь будет организована серия экспертных обсуждений, посвященных роли технологий в современном многополярном мире, их вкладе в экономическое развитие и повышение качества жизни людей. В пресс-службе отметили, что рядом с кубом подготовили интерактивную витрину инструментов поддержки, благодаря которым инновационные компании могут создавать и применять свои технологии в промышленности, инфраструктуре, развитии городов, выходить на международные рынки. Также на стенде ВЭБ.РФ можно будет поиграть в современные компьютерные игры, созданные российскими разработчиками. Гости смогут сделать снимок в интерактивной фотозоне: попасть в виртуальный город, в историческую компьютерную игру. Кроме того, будет возможность посетить цифровой бар и стать участником инклюзивного киберконцерта. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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экономика, технологии, россия, сколково, сколковский институт науки и технологий, агентство по технологическому развитию, вэб.рф (вэб), пмэф
ПМЭФ-2024, Экономика, Технологии, Россия, Сколково, Сколковский институт науки и технологий, Агентство по технологическому развитию, ВЭБ.РФ (ВЭБ), ПМЭФ

Участники ПМЭФ смогут посетить цифровой город на стенде ВЭБ.РФ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВЭБ.РФ
ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На стенде ВЭБ.РФ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) можно будет посетить цифровой город, а также увидеть, как технологии меняют пространство вокруг, делая его более объемным и разнообразным, сообщает пресс-служба госкорпорации.
Стенд будет посвящен новейшим российским технологиям, тем, кто их создает, а также использует в своей работе и обычной жизни. Свои проекты здесь представят организации развития группы ВЭБ.РФ, которые на сегодняшний день оказывают поддержку стартапам и технологическим предпринимателям. Посетители стенда смогут узнать больше о работе фонда "Сколково", университета Сколтех, Российского фонда развития информационных технологий, Агентства по технологическому развитию, Фонда содействия инновациям.
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"В основе архитектуры стенда используется несколько визуальных образов. Это материнская плата и парящий город. Новые технологии сегодня определяют развитие городов и качество жизни семей, а материнская плата – это основа всех современных гаджетов. Мы объединили эти образы и построили на ПМЭФ свой цифровой город", - сообщили в госкорпорации.
Там отметили, что на входе в павильон F посетителей стенда встретит цифровой гиперкуб. Он отражает то, как технологии меняют пространство вокруг нас, делая его более объемным, разнообразным и интересным, открывая новые возможности. Приложив ладонь к цифровой панели, можно будет активировать гиперкуб и познакомиться с его обитателем "ВЭБиком". С ним можно будет пообщаться и сделать фото.
Кроме того, ядром стенда выступит амфитеатр с дискуссионной площадкой. Здесь будет организована серия экспертных обсуждений, посвященных роли технологий в современном многополярном мире, их вкладе в экономическое развитие и повышение качества жизни людей.
В пресс-службе отметили, что рядом с кубом подготовили интерактивную витрину инструментов поддержки, благодаря которым инновационные компании могут создавать и применять свои технологии в промышленности, инфраструктуре, развитии городов, выходить на международные рынки.
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Также на стенде ВЭБ.РФ можно будет поиграть в современные компьютерные игры, созданные российскими разработчиками. Гости смогут сделать снимок в интерактивной фотозоне: попасть в виртуальный город, в историческую компьютерную игру. Кроме того, будет возможность посетить цифровой бар и стать участником инклюзивного киберконцерта.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаТехнологииРоссияСколковоСколковский институт науки и технологийАгентство по технологическому развитиюВЭБ.РФ (ВЭБ)ПМЭФ
 
 
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