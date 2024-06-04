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США признали, что не могут в одностороннем порядке изъять активы России - РИА Новости, 04.06.2024
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18:56 04.06.2024 (обновлено: 19:46 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/ssha-1950495889.html
США признали, что не могут в одностороннем порядке изъять активы России
США признали, что не могут в одностороннем порядке изъять активы России - РИА Новости, 04.06.2024
США признали, что не могут в одностороннем порядке изъять активы России
США не могут в одностороннем порядке изъять активы РФ в помощь Украине, нуждаются в участии и поддержке союзников, заявил координатор стратегических... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T18:56
2024-06-04T19:46
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. США не могут в одностороннем порядке изъять активы РФ в помощь Украине, нуждаются в участии и поддержке союзников, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Мы не можем это сделать в одностороннем порядке, потому что эти активы хранятся по всему миру. Нам необходимо заручиться участием и поддержкой наших союзников и партнеров", - сказал он на брифинге для журналистов.Кирби добавил, что президент США Джо Байден намерен обсудить эту тему в ходе начинающегося на этой неделе визита во Францию и позднее на саммите G7 в Италии.После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
https://ria.ru/20240603/aktivy-1950292354.html
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сша, россия, украина
США, Россия, Украина
США признали, что не могут в одностороннем порядке изъять активы России

Белым дом: США не могут единолично изъять активы РФ, нужна поддержка союзников

© РИА Новости / Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. США не могут в одностороннем порядке изъять активы РФ в помощь Украине, нуждаются в участии и поддержке союзников, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Мы не можем это сделать в одностороннем порядке, потому что эти активы хранятся по всему миру. Нам необходимо заручиться участием и поддержкой наших союзников и партнеров", - сказал он на брифинге для журналистов.
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В США высказались об использовании российских активов для Украины
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Кирби добавил, что президент США Джо Байден намерен обсудить эту тему в ходе начинающегося на этой неделе визита во Францию и позднее на саммите G7 в Италии.
После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
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