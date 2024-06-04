https://ria.ru/20240604/ssha-1950313266.html
В США объяснили размещение ядерного оружия в Европе
В США объяснили размещение ядерного оружия в Европе - РИА Новости, 04.06.2024
В США объяснили размещение ядерного оружия в Европе
США разместили ядерное оружие на территории европейских стран, чтобы отговорить эти страны от разработки собственного ядерного оружия и снизить риски его... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T07:38
2024-06-04T07:38
2024-06-04T07:41
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ЖЕНЕВА, 4 июн - РИА Новости. США разместили ядерное оружие на территории европейских стран, чтобы отговорить эти страны от разработки собственного ядерного оружия и снизить риски его распространения, заявила РИА Новости экс-замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер. "США в рамках своих обязательств по расширенному сдерживанию перед союзниками по НАТО в Европе действительно разместили вооружения в рамках миссии по расширенному сдерживанию. Эта миссия происходит из переговоров по ДНЯО (Договор о нераспростанении ядерного оружия - ред.) в 1960-х, когда СССР был очень обеспокоен по поводу стран НАТО, в особенности Германии, которые разрабатывали и размещали свою программу ядерного оружия", - сказала она. Гетемюллер добавила, что с точки зрения США и их союзников по НАТО, ДНЯО - это договор о нераспространении в Европе, потому что он не дал множеству союзников НАТО обрести и развернуть ядерное оружие. В апреле в Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) заявили, что страны НАТО нарушат Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), разместив ядерное оружие в Польше. Ранее организация призвала США выводить свое ядерное оружие из Европы, поскольку практика ядерного обмена опасна и увеличивает риск эскалации. По их данным, у США есть около 150 ядерных бомб, размещенных на американских авиабазах в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции, без каких-либо официальных заявлений. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) - международная общественная организация, создана в 2007 году. Она ставит своими целями содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия. Организация в 2017 году получила Нобелевскую премию мира. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.
https://ria.ru/20240603/tramp-1950076138.html
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в мире, сша, европа, ссср, роуз гетемюллер, нато
В мире, США, Европа, СССР, Роуз Гетемюллер, НАТО
В США объяснили размещение ядерного оружия в Европе
Гетемюллер: США разместили ЯО в Европе, чтобы снизить риски его распространения
ЖЕНЕВА, 4 июн - РИА Новости. США разместили ядерное оружие на территории европейских стран, чтобы отговорить эти страны от разработки собственного ядерного оружия и снизить риски его распространения, заявила РИА Новости экс-замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер.
"США в рамках своих обязательств по расширенному сдерживанию перед союзниками по НАТО в Европе действительно разместили вооружения в рамках миссии по расширенному сдерживанию. Эта миссия происходит из переговоров по ДНЯО (Договор о нераспростанении ядерного оружия - ред.) в 1960-х, когда СССР был очень обеспокоен по поводу стран НАТО, в особенности Германии, которые разрабатывали и размещали свою программу ядерного оружия", - сказала она.
Гетемюллер добавила, что с точки зрения США и их союзников по НАТО, ДНЯО - это договор о нераспространении в Европе, потому что он не дал множеству союзников НАТО обрести и развернуть ядерное оружие.
В апреле в Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) заявили, что страны НАТО нарушат Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), разместив ядерное оружие в Польше. Ранее организация призвала США выводить свое ядерное оружие из Европы, поскольку практика ядерного обмена опасна и увеличивает риск эскалации. По их данным, у США есть около 150 ядерных бомб, размещенных на американских авиабазах в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции, без каких-либо официальных заявлений.
Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) - международная общественная организация, создана в 2007 году. Она ставит своими целями содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия. Организация в 2017 году получила Нобелевскую премию мира.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.