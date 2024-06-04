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Российские силы оттеснили ВСУ на 500 метров севернее Работино, заявил Рогов - РИА Новости, 04.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 04.06.2024 (обновлено: 15:30 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/spetsoperatsiya-1950429734.html
Российские силы оттеснили ВСУ на 500 метров севернее Работино, заявил Рогов
Российские силы оттеснили ВСУ на 500 метров севернее Работино, заявил Рогов - РИА Новости, 04.06.2024
Российские силы оттеснили ВСУ на 500 метров севернее Работино, заявил Рогов
Российские войска продвинулись севернее села Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T15:23
2024-06-04T15:30
специальная военная операция на украине
в мире
работино
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Российские войска продвинулись севернее села Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши ребята продвинулись севернее Работино. Сейчас противник находится уже на удалении в 500-700 метров от северных окраин села", - сказал Рогов. По его словам, попытки ВСУ контратаковать пресекаются. "Наша армия отвечает контратаками на действия противника", - подчеркнул Рогов. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике формирований 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Лобковое Запорожской области, сообщало сегодня в сводке Минобороны РФ. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.
https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html
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работино
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в мире, работино, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Работино, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские силы оттеснили ВСУ на 500 метров севернее Работино, заявил Рогов

Рогов: российские войска выбили противника на 0,5 км от северных окраин Работино

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Российские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Российские войска продвинулись севернее села Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши ребята продвинулись севернее Работино. Сейчас противник находится уже на удалении в 500-700 метров от северных окраин села", - сказал Рогов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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По его словам, попытки ВСУ контратаковать пресекаются.
«
"Наша армия отвечает контратаками на действия противника", - подчеркнул Рогов.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике формирований 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Лобковое Запорожской области, сообщало сегодня в сводке Минобороны РФ.
Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРаботиноРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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