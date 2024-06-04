https://ria.ru/20240604/spetsoperatsiya-1950429734.html

Российские силы оттеснили ВСУ на 500 метров севернее Работино, заявил Рогов

Российские силы оттеснили ВСУ на 500 метров севернее Работино, заявил Рогов - РИА Новости, 04.06.2024

Российские силы оттеснили ВСУ на 500 метров севернее Работино, заявил Рогов

Российские войска продвинулись севернее села Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T15:23

2024-06-04T15:23

2024-06-04T15:30

специальная военная операция на украине

в мире

работино

россия

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Российские войска продвинулись севернее села Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши ребята продвинулись севернее Работино. Сейчас противник находится уже на удалении в 500-700 метров от северных окраин села", - сказал Рогов. По его словам, попытки ВСУ контратаковать пресекаются. "Наша армия отвечает контратаками на действия противника", - подчеркнул Рогов. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике формирований 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Лобковое Запорожской области, сообщало сегодня в сводке Минобороны РФ. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

работино

россия

запорожская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, работино, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины