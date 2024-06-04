https://ria.ru/20240604/snos-1950525753.html

Более 80 млн руб выделили на снос аварийных домов в Сургутском районе Югры

Более 80 млн руб выделили на снос аварийных домов в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 04.06.2024

Более 80 млн руб выделили на снос аварийных домов в Сургутском районе Югры

Более 80 миллионов рублей выделили власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа на снос аварийных домов, сообщил глава муниципалитета Андрей... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T22:05

2024-06-04T22:05

2024-06-04T22:08

ханты-мансийский автономный округ

общество

жилье

сургутский район

белый яр

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Более 80 миллионов рублей выделили власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа на снос аварийных домов, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в Telegram-канале. "В Сургутском районе началась ежегодная кампания по сносу аварийных домов. Сегодня работы стартовали в Белом Яре. Всего на территории муниципалитета в этом году запланировано ликвидировать 40 расселенных домов. Все они были признаны аварийными и непригодными для дальнейшей эксплуатации. На эти цели из местного бюджета выделен 81 миллион рублей", - написал Трубецкой.Он уточнил, что планируется очистить территорию от 17 бывших жилых домов в сельских поселениях Угут и Ульт-Ягун, семи в селе Локосово, пяти в деревне Русскинской, шести объектов в поселке Белый Яр и пяти в городе Лянтор. По данным властей, жители, проживающие в данных "аварийках", уже получили ключи от новых квартир или денежную выплату для приобретения недвижимости самостоятельно. В общей сложности, по словам Трубецкого, за последние пять лет в Сургутском районе снесли 209 домов на 195 миллионов рублей, порядка трех тысяч семей улучшили жилищные условия.

https://ria.ru/20240514/podderzhka-1945885384.html

сургутский район

белый яр

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, жилье, сургутский район, белый яр, ханты-мансийский автономный округ