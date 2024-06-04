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Более 80 млн руб выделили на снос аварийных домов в Сургутском районе Югры
Более 80 млн руб выделили на снос аварийных домов в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 04.06.2024
Более 80 млн руб выделили на снос аварийных домов в Сургутском районе Югры
Более 80 миллионов рублей выделили власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа на снос аварийных домов, сообщил глава муниципалитета Андрей... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T22:05
2024-06-04T22:05
2024-06-04T22:08
ханты-мансийский автономный округ
общество
жилье
сургутский район
белый яр
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Более 80 миллионов рублей выделили власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа на снос аварийных домов, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в Telegram-канале. "В Сургутском районе началась ежегодная кампания по сносу аварийных домов. Сегодня работы стартовали в Белом Яре. Всего на территории муниципалитета в этом году запланировано ликвидировать 40 расселенных домов. Все они были признаны аварийными и непригодными для дальнейшей эксплуатации. На эти цели из местного бюджета выделен 81 миллион рублей", - написал Трубецкой.Он уточнил, что планируется очистить территорию от 17 бывших жилых домов в сельских поселениях Угут и Ульт-Ягун, семи в селе Локосово, пяти в деревне Русскинской, шести объектов в поселке Белый Яр и пяти в городе Лянтор. По данным властей, жители, проживающие в данных "аварийках", уже получили ключи от новых квартир или денежную выплату для приобретения недвижимости самостоятельно. В общей сложности, по словам Трубецкого, за последние пять лет в Сургутском районе снесли 209 домов на 195 миллионов рублей, порядка трех тысяч семей улучшили жилищные условия.
https://ria.ru/20240514/podderzhka-1945885384.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ханты-Мансийский Автономный Округ, Общество, Жилье, Сургутский район, Белый Яр, Ханты-Мансийский автономный округ