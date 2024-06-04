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Более 80 млн руб выделили на снос аварийных домов в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 04.06.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
22:05 04.06.2024 (обновлено: 22:08 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/snos-1950525753.html
Более 80 млн руб выделили на снос аварийных домов в Сургутском районе Югры
Более 80 млн руб выделили на снос аварийных домов в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 04.06.2024
Более 80 млн руб выделили на снос аварийных домов в Сургутском районе Югры
Более 80 миллионов рублей выделили власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа на снос аварийных домов, сообщил глава муниципалитета Андрей... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T22:05
2024-06-04T22:08
ханты-мансийский автономный округ
общество
жилье
сургутский район
белый яр
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Более 80 миллионов рублей выделили власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа на снос аварийных домов, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в Telegram-канале. "В Сургутском районе началась ежегодная кампания по сносу аварийных домов. Сегодня работы стартовали в Белом Яре. Всего на территории муниципалитета в этом году запланировано ликвидировать 40 расселенных домов. Все они были признаны аварийными и непригодными для дальнейшей эксплуатации. На эти цели из местного бюджета выделен 81 миллион рублей", - написал Трубецкой.Он уточнил, что планируется очистить территорию от 17 бывших жилых домов в сельских поселениях Угут и Ульт-Ягун, семи в селе Локосово, пяти в деревне Русскинской, шести объектов в поселке Белый Яр и пяти в городе Лянтор. По данным властей, жители, проживающие в данных "аварийках", уже получили ключи от новых квартир или денежную выплату для приобретения недвижимости самостоятельно. В общей сложности, по словам Трубецкого, за последние пять лет в Сургутском районе снесли 209 домов на 195 миллионов рублей, порядка трех тысяч семей улучшили жилищные условия.
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общество, жилье, сургутский район, белый яр, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Общество, Жилье, Сургутский район, Белый Яр, Ханты-Мансийский автономный округ

Более 80 млн руб выделили на снос аварийных домов в Сургутском районе Югры

© Светлана ШамееваАварийный дом
Аварийный дом
© Светлана Шамеева
Аварийный дом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Более 80 миллионов рублей выделили власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа на снос аварийных домов, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в Telegram-канале.
"В Сургутском районе началась ежегодная кампания по сносу аварийных домов. Сегодня работы стартовали в Белом Яре. Всего на территории муниципалитета в этом году запланировано ликвидировать 40 расселенных домов. Все они были признаны аварийными и непригодными для дальнейшей эксплуатации. На эти цели из местного бюджета выделен 81 миллион рублей", - написал Трубецкой.
Он уточнил, что планируется очистить территорию от 17 бывших жилых домов в сельских поселениях Угут и Ульт-Ягун, семи в селе Локосово, пяти в деревне Русскинской, шести объектов в поселке Белый Яр и пяти в городе Лянтор.
По данным властей, жители, проживающие в данных "аварийках", уже получили ключи от новых квартир или денежную выплату для приобретения недвижимости самостоятельно.
В общей сложности, по словам Трубецкого, за последние пять лет в Сургутском районе снесли 209 домов на 195 миллионов рублей, порядка трех тысяч семей улучшили жилищные условия.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоЖильеСургутский районБелый ЯрХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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