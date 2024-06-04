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В Курской области сбили четыре снаряда РСЗО "Ольха"
В Курской области сбили четыре снаряда РСЗО "Ольха" - РИА Новости, 04.06.2024
В Курской области сбили четыре снаряда РСЗО "Ольха"
Российские средства ПВО уничтожили четыре снаряда РСЗО "Ольха" над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T15:47
2024-06-04T15:47
2024-06-04T15:54
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили четыре снаряда РСЗО "Ольха" над Курской областью, сообщили в Минобороны России."Четвертого июня около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня "Ольха" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре реактивных снаряда РСЗО "Ольха" уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240604/pvo-1950312153.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области сбили четыре снаряда РСЗО "Ольха"
В Курской области сбили четыре снаряда РСЗО "Ольха", выпущенные ВСУ