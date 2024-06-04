https://ria.ru/20240604/snaryady-1950436244.html

В Курской области сбили четыре снаряда РСЗО "Ольха"

В Курской области сбили четыре снаряда РСЗО "Ольха" - РИА Новости, 04.06.2024

В Курской области сбили четыре снаряда РСЗО "Ольха"

Российские средства ПВО уничтожили четыре снаряда РСЗО "Ольха" над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T15:47

2024-06-04T15:47

2024-06-04T15:54

курская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили четыре снаряда РСЗО "Ольха" над Курской областью, сообщили в Минобороны России."Четвертого июня около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня "Ольха" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре реактивных снаряда РСЗО "Ольха" уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240604/pvo-1950312153.html

курская область

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность