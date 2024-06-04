https://ria.ru/20240604/smert-1950530743.html
В Адыгейске отец избил до смерти трехлетнюю дочь
В Адыгейске отец избил до смерти трехлетнюю дочь - РИА Новости, 04.06.2024
В Адыгейске отец избил до смерти трехлетнюю дочь
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трёхлетней девочки, которую избил до смерти ее отец в Адыгейске, сообщили в прокуратуре республики. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T22:59
2024-06-04T22:59
2024-06-04T22:59
происшествия
россия
адыгейск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
КРАСНОДАР, 4 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трёхлетней девочки, которую избил до смерти ее отец в Адыгейске, сообщили в прокуратуре республики. "Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в минувший четверг житель Адыгейска нанес своей 3-летней дочери телесные повреждения, от которых ребенок скончался. Уточняется, что ребёнок проживал с родителями с марта. Ранее он находился в социальном учреждении. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) матери ребенка, которая не пресекла противоправные действия отца в отношении дочери и не обратилась в правоохранительные органы, а также действиям (бездействию) органов системы профилактики.
https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948067037.html
https://ria.ru/20230930/mat-1899641494.html
россия
адыгейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, адыгейск
Происшествия, Россия, Адыгейск
В Адыгейске отец избил до смерти трехлетнюю дочь
В Адыгейске отец избил до смерти трехлетнюю дочь, возбуждено уголовное дело