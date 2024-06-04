https://ria.ru/20240604/smert-1950530743.html

В Адыгейске отец избил до смерти трехлетнюю дочь

В Адыгейске отец избил до смерти трехлетнюю дочь - РИА Новости, 04.06.2024

В Адыгейске отец избил до смерти трехлетнюю дочь

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трёхлетней девочки, которую избил до смерти ее отец в Адыгейске, сообщили в прокуратуре республики. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T22:59

2024-06-04T22:59

2024-06-04T22:59

происшествия

россия

адыгейск

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КРАСНОДАР, 4 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трёхлетней девочки, которую избил до смерти ее отец в Адыгейске, сообщили в прокуратуре республики. "Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в минувший четверг житель Адыгейска нанес своей 3-летней дочери телесные повреждения, от которых ребенок скончался. Уточняется, что ребёнок проживал с родителями с марта. Ранее он находился в социальном учреждении. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) матери ребенка, которая не пресекла противоправные действия отца в отношении дочери и не обратилась в правоохранительные органы, а также действиям (бездействию) органов системы профилактики.

https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948067037.html

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россия

адыгейск

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происшествия, россия, адыгейск