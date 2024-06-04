Рейтинг@Mail.ru
В Адыгейске отец избил до смерти трехлетнюю дочь - РИА Новости, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:59 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/smert-1950530743.html
В Адыгейске отец избил до смерти трехлетнюю дочь
В Адыгейске отец избил до смерти трехлетнюю дочь - РИА Новости, 04.06.2024
В Адыгейске отец избил до смерти трехлетнюю дочь
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трёхлетней девочки, которую избил до смерти ее отец в Адыгейске, сообщили в прокуратуре республики. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T22:59
2024-06-04T22:59
происшествия
россия
адыгейск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
КРАСНОДАР, 4 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трёхлетней девочки, которую избил до смерти ее отец в Адыгейске, сообщили в прокуратуре республики. "Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в минувший четверг житель Адыгейска нанес своей 3-летней дочери телесные повреждения, от которых ребенок скончался. Уточняется, что ребёнок проживал с родителями с марта. Ранее он находился в социальном учреждении. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) матери ребенка, которая не пресекла противоправные действия отца в отношении дочери и не обратилась в правоохранительные органы, а также действиям (бездействию) органов системы профилактики.
https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948067037.html
https://ria.ru/20230930/mat-1899641494.html
россия
адыгейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, адыгейск
Происшествия, Россия, Адыгейск
В Адыгейске отец избил до смерти трехлетнюю дочь

В Адыгейске отец избил до смерти трехлетнюю дочь, возбуждено уголовное дело

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 4 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трёхлетней девочки, которую избил до смерти ее отец в Адыгейске, сообщили в прокуратуре республики.
«
"Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.
Нападение водителя маршрутного такси на пенсионера в Самарской области
В Самаре водитель маршрутки избил пожилого пассажира
24 мая, 10:41
По версии следствия, в минувший четверг житель Адыгейска нанес своей 3-летней дочери телесные повреждения, от которых ребенок скончался.
Уточняется, что ребёнок проживал с родителями с марта. Ранее он находился в социальном учреждении.
В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) матери ребенка, которая не пресекла противоправные действия отца в отношении дочери и не обратилась в правоохранительные органы, а также действиям (бездействию) органов системы профилактики.
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
На Кубани мать выставила дочь из квартиры за позднее возвращение
30 сентября 2023, 16:41
 
ПроисшествияРоссияАдыгейск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала