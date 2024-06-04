https://ria.ru/20240604/sk-1950312331.html

СК проверяет информацию об избиении подростков мигрантами в Солнцево

СК проверяет информацию об избиении подростков мигрантами в Солнцево - РИА Новости, 04.06.2024

СК проверяет информацию об избиении подростков мигрантами в Солнцево

Следственный комитет сообщил в Telegram-канале, что проверяет информацию об избиении подростков и их родителей мигрантами в районе Солнцево на западе Москвы,... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T07:21

2024-06-04T07:21

2024-06-04T07:22

происшествия

москва

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следственный комитет сообщил в Telegram-канале, что проверяет информацию об избиении подростков и их родителей мигрантами в районе Солнцево на западе Москвы, возбуждено уголовное дело. "В социальных медиа сообщалось, что в Москве в районе Солнцево мигранты избили подростков и их родителей. По данному факту следственными органами ГСУ (главного следственного управления) СК России по Москве возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении СК. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Кроме того, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20240604/delo-1950310176.html

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происшествия, москва, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)