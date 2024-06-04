https://ria.ru/20240604/shveytsariya-1950503416.html
Швейцария отказалась признавать Палестину государством
Швейцария отказалась признавать Палестину государством - РИА Новости, 04.06.2024
Швейцария отказалась признавать Палестину государством
Подавляющее большинство швейцарских депутатов отклонили предложение о признании государственного статуса Палестины, говорится в опубликованном заявлении на... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T19:41
2024-06-04T19:41
2024-06-04T19:42
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ЖЕНЕВА, 4 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство швейцарских депутатов отклонили предложение о признании государственного статуса Палестины, говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента. "Национальный совет (большая палата парламента - ред.) отказался признавать Палестину суверенным государством. Во вторник он отклонил предложение на этот счет 131 голосом против 61", - сказано в документе. Добавляется, что глава МИД страны Иньяцио Кассис также выступил против этого текста, потому что "время еще не пришло" и что признание государства не входит в компетенцию парламента. Накануне Специальные докладчики ООН призвали все государства признать Палестину для достижения мира на Ближнем Востоке В мае руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо заявил РИА Новости, что Швейцария рассмотрит вопрос о признании Палестины, когда это внесет конкретный вклад в мирный процесс, но в настоящее время условия не соответствуют. До 23 мая Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.
https://ria.ru/20240528/palestina-1948950561.html
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в мире, палестина, швейцария, болгария, евросоюз
В мире, Палестина, Швейцария, Болгария, Евросоюз
Швейцария отказалась признавать Палестину государством
Большинство швейцарских депутатов отклонили предложение о признании Палестины