https://ria.ru/20240604/shurmey-1950343775.html

Следствие запросило заочный арест белорусского гребца, ставшего наемником

Следствие запросило заочный арест белорусского гребца, ставшего наемником - РИА Новости, 04.06.2024

Следствие запросило заочный арест белорусского гребца, ставшего наемником

Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайствами о заочном аресте участника двух Олимпиад в составе сборной Белоруссии по гребле Павла Шурмея и еще... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T11:06

2024-06-04T11:06

2024-06-04T12:53

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайствами о заочном аресте участника двух Олимпиад в составе сборной Белоруссии по гребле Павла Шурмея и еще четверых иностранцев по статье о наемничестве в вооруженном конфликте, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступили ходатайства следствия о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фрейзера Д.Р., Гата И., Шурмея П.А. и Варшанидзе С.", - рассказал собеседник агентства.Также в суд поступило ходатайство о заочном аресте Бадри Чоплиани, участника "Грузинского национального легиона", добавили в инстанции. Им вменяется ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях).

https://ria.ru/20240228/ukraina-1929912472.html

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Кирилл Волков

москва, происшествия, белоруссия, россия, вооруженные силы украины, украина