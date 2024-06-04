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Следствие запросило заочный арест белорусского гребца, ставшего наемником - РИА Новости, 04.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:06 04.06.2024 (обновлено: 12:53 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/shurmey-1950343775.html
Следствие запросило заочный арест белорусского гребца, ставшего наемником
Следствие запросило заочный арест белорусского гребца, ставшего наемником - РИА Новости, 04.06.2024
Следствие запросило заочный арест белорусского гребца, ставшего наемником
Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайствами о заочном аресте участника двух Олимпиад в составе сборной Белоруссии по гребле Павла Шурмея и еще... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:06
2024-06-04T12:53
специальная военная операция на украине
москва
происшествия
белоруссия
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайствами о заочном аресте участника двух Олимпиад в составе сборной Белоруссии по гребле Павла Шурмея и еще четверых иностранцев по статье о наемничестве в вооруженном конфликте, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступили ходатайства следствия о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фрейзера Д.Р., Гата И., Шурмея П.А. и Варшанидзе С.", - рассказал собеседник агентства.Также в суд поступило ходатайство о заочном аресте Бадри Чоплиани, участника "Грузинского национального легиона", добавили в инстанции. Им вменяется ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях).
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москва, происшествия, белоруссия, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Москва, Происшествия, Белоруссия, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Следствие запросило заочный арест белорусского гребца, ставшего наемником

Следствие попросило заочно арестовать белорусского гребца Шурмея за наемничество

© Кадр видео из соцсетейПавел Шурмей
Павел Шурмей
© Кадр видео из соцсетей
Павел Шурмей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайствами о заочном аресте участника двух Олимпиад в составе сборной Белоруссии по гребле Павла Шурмея и еще четверых иностранцев по статье о наемничестве в вооруженном конфликте, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступили ходатайства следствия о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фрейзера Д.Р., Гата И., Шурмея П.А. и Варшанидзе С.", - рассказал собеседник агентства.
Также в суд поступило ходатайство о заочном аресте Бадри Чоплиани, участника "Грузинского национального легиона", добавили в инстанции. Им вменяется ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях).

Павел Шурмей – белорусский гребец, участник Олимпиад 2004 и 2008 годов. В Белоруссии на него возбуждено уголовное дело за участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, сообщало местное МВД. В СМИ писали, что он воюет в рядах ВСУ.

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Специальная военная операция на УкраинеМоскваПроисшествияБелоруссияРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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