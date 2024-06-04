Следствие запросило заочный арест белорусского гребца, ставшего наемником
Следствие попросило заочно арестовать белорусского гребца Шурмея за наемничество
© Кадр видео из соцсетейПавел Шурмей
© Кадр видео из соцсетей
Павел Шурмей
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайствами о заочном аресте участника двух Олимпиад в составе сборной Белоруссии по гребле Павла Шурмея и еще четверых иностранцев по статье о наемничестве в вооруженном конфликте, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступили ходатайства следствия о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фрейзера Д.Р., Гата И., Шурмея П.А. и Варшанидзе С.", - рассказал собеседник агентства.
Также в суд поступило ходатайство о заочном аресте Бадри Чоплиани, участника "Грузинского национального легиона", добавили в инстанции. Им вменяется ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях).
Павел Шурмей – белорусский гребец, участник Олимпиад 2004 и 2008 годов. В Белоруссии на него возбуждено уголовное дело за участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, сообщало местное МВД. В СМИ писали, что он воюет в рядах ВСУ.
Дипломат рассказал, как Киев вербует наемников в ВСУ
28 февраля, 09:32