https://ria.ru/20240604/shtraf-1950414965.html

В Смоленске оштрафовали поклонника Брейвика

В Смоленске оштрафовали поклонника Брейвика - РИА Новости, 04.06.2024

В Смоленске оштрафовали поклонника Брейвика

Суд назначил 300 тысяч рублей штрафа жителю Смоленска, являвшемуся поклонником норвежского террориста Андерса Брейвика, по делу об оправдании террористической... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T14:58

2024-06-04T14:58

2024-06-04T15:01

смоленск

осло

смоленская область

андерс брейвик

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РЯЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Суд назначил 300 тысяч рублей штрафа жителю Смоленска, являвшемуся поклонником норвежского террориста Андерса Брейвика, по делу об оправдании террористической деятельности, сообщило журналистам УФСБ по Смоленской области. В октябре прошлого года ведомство заявляло о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 УК в отношении 46-летнего жителя города Смоленска, оправдывавшего террористическую деятельность. По версии следствия, мужчина являлся почитателем Андерса Брейвика, состоял в многочисленных украинских интернет-сообществах, посвященных преступникам, совершавшим массовые убийства, героизировал их. "Рассмотрев все доказательства, собранные следователями регионального управления, Западный окружной военный суд признал 47-летнего мужчину виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорил к штрафу в размере 300 000 рублей. Также смолянину запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, сроком на 2 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что на допросе злоумышленник признался и раскаялся в содеянном. Брейвик 22 июля 2011 года убил восемь человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях Осло на острове Утёйа. Суд приговорил его к 21 году тюремного заключения. Брейвик заявлял, что совершил теракты в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры.

https://ria.ru/20240531/shkola-1949638876.html

https://ria.ru/20240328/terakt-1936355103.html

смоленск

осло

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

смоленск, осло, смоленская область, андерс брейвик