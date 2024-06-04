https://ria.ru/20240604/shtraf-1950414965.html
В Смоленске оштрафовали поклонника Брейвика
В Смоленске оштрафовали поклонника Брейвика - РИА Новости, 04.06.2024
В Смоленске оштрафовали поклонника Брейвика
Суд назначил 300 тысяч рублей штрафа жителю Смоленска, являвшемуся поклонником норвежского террориста Андерса Брейвика, по делу об оправдании террористической... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T14:58
2024-06-04T14:58
2024-06-04T15:01
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смоленская область
андерс брейвик
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РЯЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Суд назначил 300 тысяч рублей штрафа жителю Смоленска, являвшемуся поклонником норвежского террориста Андерса Брейвика, по делу об оправдании террористической деятельности, сообщило журналистам УФСБ по Смоленской области. В октябре прошлого года ведомство заявляло о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 УК в отношении 46-летнего жителя города Смоленска, оправдывавшего террористическую деятельность. По версии следствия, мужчина являлся почитателем Андерса Брейвика, состоял в многочисленных украинских интернет-сообществах, посвященных преступникам, совершавшим массовые убийства, героизировал их. "Рассмотрев все доказательства, собранные следователями регионального управления, Западный окружной военный суд признал 47-летнего мужчину виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорил к штрафу в размере 300 000 рублей. Также смолянину запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, сроком на 2 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что на допросе злоумышленник признался и раскаялся в содеянном. Брейвик 22 июля 2011 года убил восемь человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях Осло на острове Утёйа. Суд приговорил его к 21 году тюремного заключения. Брейвик заявлял, что совершил теракты в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры.
https://ria.ru/20240531/shkola-1949638876.html
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РИА Новости
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смоленск, осло, смоленская область, андерс брейвик
Смоленск, Осло, Смоленская область, Андерс Брейвик
В Смоленске оштрафовали поклонника Брейвика
Жителя Смоленска оштрафовали на 300 тысяч рублей за оправдание терроризма
РЯЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Суд назначил 300 тысяч рублей штрафа жителю Смоленска, являвшемуся поклонником норвежского террориста Андерса Брейвика, по делу об оправдании террористической деятельности, сообщило журналистам УФСБ по Смоленской области.
В октябре прошлого года ведомство заявляло о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 УК в отношении 46-летнего жителя города Смоленска, оправдывавшего террористическую деятельность. По версии следствия, мужчина являлся почитателем Андерса Брейвика, состоял в многочисленных украинских интернет-сообществах, посвященных преступникам, совершавшим массовые убийства, героизировал их.
"Рассмотрев все доказательства, собранные следователями регионального управления, Западный окружной военный суд признал 47-летнего мужчину виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорил к штрафу в размере 300 000 рублей. Также смолянину запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, сроком на 2 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на допросе злоумышленник признался и раскаялся в содеянном.
Брейвик 22 июля 2011 года убил восемь человек в центральном Осло
и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях Осло на острове Утёйа
. Суд приговорил его к 21 году тюремного заключения. Брейвик заявлял, что совершил теракты в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры.