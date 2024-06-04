https://ria.ru/20240604/shos-1950370562.html

МИД России назвал условие для вступления Афганистана в ШОС

МИД России назвал условие для вступления Афганистана в ШОС - РИА Новости, 04.06.2024

МИД России назвал условие для вступления Афганистана в ШОС

Афганистан для полноценного вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) должен привести в порядок свою экономику, заявил директор второго... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T12:44

2024-06-04T12:44

2024-06-04T12:44

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Афганистан для полноценного вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) должен привести в порядок свою экономику, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. По его словам, вопрос о возобновлении контактной группы ШОС - Афганистан обсуждался недавно на встрече министров иностранных дел стран ШОС в Казахстане. "Этот вопрос поднимался. Россия и целый ряд государств, большинство членов ШОС, выступали за возобновление деятельности контактной группы. Но один из членов ШОС пока сомневается. А поскольку в ШОС действует принцип консенсуса - этого пока не произошло", - сказал Кабулов на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он отметил, что Россия в целом поддерживает вступление Афганистана в ШОС. "Думаю, да. Но это ведь не только вопрос признания (правительства представителей движения "Талибан"*, которое находится под санкциями ООН за террористическую деятельность - ред.). ШОС в первую очередь - это экономическая организация, и Афганистан должен в какой-то относительный порядок привести свою экономику, чтобы остальные члены ШОС сочли его вступление в эту организацию целесообразным", - добавил Кабулов. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция, Шри-Ланка, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, ОАЭ и Бахрейн. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20240521/shos-1947385087.html

https://ria.ru/20240604/overchuk-1950348002.html

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в мире, афганистан, россия, белоруссия, замир кабулов, шос, талибан, оон