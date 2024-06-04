https://ria.ru/20240604/sholts-1950366118.html

"Можно было всегда". Шольц сделал дерзкое заявление о России

"Можно было всегда". Шольц сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 04.06.2024

"Можно было всегда". Шольц сделал дерзкое заявление о России

Удары немецким оружием по территории России не приведут к эскалации конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью радиостанции Antenne... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T12:26

2024-06-04T12:26

2024-06-04T12:26

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Удары немецким оружием по территории России не приведут к эскалации конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью радиостанции Antenne Bayern."Мы уверены, что это не поспособствует эскалации, потому что, как сказал и американский президент, речь идет лишь о возможности защитить такие крупные города, как Харьков. И я думаю, что все понимают, что это должно быть возможно. В любом случае, это всегда можно было сделать в соответствии с международным правом", — утверждает немецкий политик.Официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер 31 мая подтвердил, что Берлин разрешил Киеву использовать немецкое оружие для ударов по российской территории, прилегающей к Харьковской области. Он подчеркнул, что Германия как поставщик оружия Украине не становится стороной конфликта.На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами Atacms и другими средствами дальнего огневого поражения.Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.

https://ria.ru/20240604/zelenskiy-1950357045.html

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в мире, россия, германия, олаф шольц, владимир путин, украина, нато, политика