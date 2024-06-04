"Можно было всегда". Шольц сделал дерзкое заявление о России
Канцлер Германии Шольц: удары немецким оружием по России не приведут к эскалации
© AP Photo / Kai PfaffenbachКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Kai Pfaffenbach
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Удары немецким оружием по территории России не приведут к эскалации конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью радиостанции Antenne Bayern.
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"Мы уверены, что это не поспособствует эскалации, потому что, как сказал и американский президент, речь идет лишь о возможности защитить такие крупные города, как Харьков. И я думаю, что все понимают, что это должно быть возможно. В любом случае, это всегда можно было сделать в соответствии с международным правом", — утверждает немецкий политик.
Официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер 31 мая подтвердил, что Берлин разрешил Киеву использовать немецкое оружие для ударов по российской территории, прилегающей к Харьковской области. Он подчеркнул, что Германия как поставщик оружия Украине не становится стороной конфликта.
На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами Atacms и другими средствами дальнего огневого поражения.
Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.