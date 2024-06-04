https://ria.ru/20240604/shkolnik-1950476374.html
Стали известны подробности о школьнике, который умер якобы из-за ЕГЭ
Стали известны подробности о школьнике, который умер якобы из-за ЕГЭ - РИА Новости, 04.06.2024
Стали известны подробности о школьнике, который умер якобы из-за ЕГЭ
Подросток, который якобы покончил с собой в Москве из-за переживаний о ЕГЭ, учился только в 9-м классе и рос в благополучной семье, сообщила уполномоченный по... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:33
2024-06-04T17:33
2024-06-04T18:05
москва
ольга ярославская
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Подросток, который якобы покончил с собой в Москве из-за переживаний о ЕГЭ, учился только в 9-м классе и рос в благополучной семье, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская. "Оказывается, что погибший мальчик - не 11-классник вовсе. Он ученик 9-го класса, рос в благополучной семье. Да, имел когнитивные расстройства, но успешно справлялся с учебной программой", - написала Ярославская в своем Telegram-канале. Ранее в Telegram-каналах писали, что 11-классник покончил с собой из-за ЕГЭ в московском районе Свиблово. Местные жители обнаружили подростка без сознания в Лазоревом проезде. Как утверждали в Telegram-каналах, выпускник заканчивал православную школу, в семье он был приемным ребенком. Она добавила, что следствие разберется в истинных причинах, которые привели к трагедии. "Но образование и ЕГЭ в частности здесь абсолютно ни при чем", - подчеркнула уполномоченный.
https://ria.ru/20240529/kuznetsova-1949136374.html
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москва, ольга ярославская, единый государственный экзамен (егэ)
Москва, Ольга Ярославская, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Стали известны подробности о школьнике, который умер якобы из-за ЕГЭ
Омбудсмен: покончивший с собой из-за "ЕГЭ" школьник учился только в 9-м классе