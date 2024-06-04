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Глава Иваново ушел в отставку
Глава Иваново ушел в отставку - РИА Новости, 04.06.2024
Глава Иваново ушел в отставку
Глава Иваново Владимир Шарыпов ушел в отставку по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе гордумы. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T09:39
2024-06-04T09:39
2024-06-04T10:07
политика
иваново
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РЯЗАНЬ, 4 июн — РИА Новости. Глава Иваново Владимир Шарыпов ушел в отставку по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе гордумы."Сегодня на внеочередном заседании Ивановской городской думы народными избранниками было принято решение о досрочном прекращении полномочий главы города Владимира Шарыпова в соответствии с его заявлением об отставке по собственному желанию", — заявила собеседница агентства.Временно исполняющим обязанности главы города назначили Александра Шаботинского, первого заместителя главы администрации Иваново, ранее занимавшего пост заместителя председателя правительства Ивановской области.Шарыпов родился 19 июня 1984 года в Иваново. Вступил в должность главы города в ноябре 2016 года, переизбирался решениями Ивановской городской думы в 2019 и 2021 годах.
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политика, иваново, ивановская область
Политика, Иваново, Ивановская область
Глава Иваново ушел в отставку
Гордума: мэр Иваново Шарыпов ушел в отставку по собственному желанию