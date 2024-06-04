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Глава Иваново ушел в отставку - РИА Новости, 04.06.2024
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09:39 04.06.2024 (обновлено: 10:07 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/sharypov-1950324200.html
Глава Иваново ушел в отставку
Глава Иваново ушел в отставку - РИА Новости, 04.06.2024
Глава Иваново ушел в отставку
Глава Иваново Владимир Шарыпов ушел в отставку по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе гордумы. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T09:39
2024-06-04T10:07
политика
иваново
ивановская область
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РЯЗАНЬ, 4 июн — РИА Новости. Глава Иваново Владимир Шарыпов ушел в отставку по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе гордумы.&quot;Сегодня на внеочередном заседании Ивановской городской думы народными избранниками было принято решение о досрочном прекращении полномочий главы города Владимира Шарыпова в соответствии с его заявлением об отставке по собственному желанию&quot;, — заявила собеседница агентства.Временно исполняющим обязанности главы города назначили Александра Шаботинского, первого заместителя главы администрации Иваново, ранее занимавшего пост заместителя председателя правительства Ивановской области.Шарыпов родился 19 июня 1984 года в Иваново. Вступил в должность главы города в ноябре 2016 года, переизбирался решениями Ивановской городской думы в 2019 и 2021 годах.
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политика, иваново, ивановская область
Политика, Иваново, Ивановская область
Глава Иваново ушел в отставку

Гордума: мэр Иваново Шарыпов ушел в отставку по собственному желанию

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкГлава города Иваново Владимир Шарыпов
Глава города Иваново Владимир Шарыпов - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Глава города Иваново Владимир Шарыпов. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 4 июн — РИА Новости. Глава Иваново Владимир Шарыпов ушел в отставку по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе гордумы.
«

"Сегодня на внеочередном заседании Ивановской городской думы народными избранниками было принято решение о досрочном прекращении полномочий главы города Владимира Шарыпова в соответствии с его заявлением об отставке по собственному желанию", — заявила собеседница агентства.

Временно исполняющим обязанности главы города назначили Александра Шаботинского, первого заместителя главы администрации Иваново, ранее занимавшего пост заместителя председателя правительства Ивановской области.
Шарыпов родился 19 июня 1984 года в Иваново. Вступил в должность главы города в ноябре 2016 года, переизбирался решениями Ивановской городской думы в 2019 и 2021 годах.
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