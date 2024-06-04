https://ria.ru/20240604/severstal-1950329477.html
"Северсталь" обновила стратегию развития
"Северсталь" обновила стратегию развития - РИА Новости, 04.06.2024
"Северсталь" обновила стратегию развития
"Северсталь" обновила стратегию развития до 2028 года, новая финансовая цель - рост EBITDA на 150 миллиардов рублей от уровня прошлого года, то есть ежегодно... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T10:08
2024-06-04T10:08
2024-06-04T10:08
экономика
александр шевелев
россия
северсталь (металлургическая компания)
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МОСКВА, 4 июня - РИА Новости. "Северсталь" обновила стратегию развития до 2028 года, новая финансовая цель - рост EBITDA на 150 миллиардов рублей от уровня прошлого года, то есть ежегодно примерно на 10%, сообщают в компании. "Компания обновила свою доказавшую эффективность стратегию, сохранив ее фундаментальные преимущества, но дополнив новыми элементами, отвечающими новым вызовам. Финансовая цель новой стратегии – рост показателя EBITDA на 150 миллиардов рублей по итогам 2028 года (от уровня 2023 года)", - говорится в её пресс-релизе. "Это подразумевает среднегодовой прирост показателя EBITDA на уровне 10%. По нашим оценкам, такой темп заложит основу для опережающего роста по сравнению с конкурентами", - комментирует генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев. Отмечается, что при этом долговая нагрузка останется на комфортном уровне - отношение чистого долга к EBTIDA будет в пределах единицы, а дивидендная политика не поменяется.
https://ria.ru/20240214/severstal-1927285398.html
https://ria.ru/20240417/metallurgiya-1940559228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр шевелев, россия, северсталь (металлургическая компания)
Экономика, Александр Шевелев, Россия, Северсталь (металлургическая компания)
"Северсталь" обновила стратегию развития
"Северсталь" обновила стратегию развития, ожидает прирост EBITDA
МОСКВА, 4 июня - РИА Новости. "Северсталь" обновила стратегию развития до 2028 года, новая финансовая цель - рост EBITDA на 150 миллиардов рублей от уровня прошлого года, то есть ежегодно примерно на 10%, сообщают в компании.
"Компания обновила свою доказавшую эффективность стратегию, сохранив ее фундаментальные преимущества, но дополнив новыми элементами, отвечающими новым вызовам. Финансовая цель новой стратегии – рост показателя EBITDA на 150 миллиардов рублей по итогам 2028 года (от уровня 2023 года)", - говорится в её пресс-релизе.
"Это подразумевает среднегодовой прирост показателя EBITDA на уровне 10%. По нашим оценкам, такой темп заложит основу для опережающего роста по сравнению с конкурентами", - комментирует генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев
.
Отмечается, что при этом долговая нагрузка останется на комфортном уровне - отношение чистого долга к EBTIDA будет в пределах единицы, а дивидендная политика не поменяется.