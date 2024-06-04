https://ria.ru/20240604/severstal-1950329477.html

"Северсталь" обновила стратегию развития

"Северсталь" обновила стратегию развития - РИА Новости, 04.06.2024

"Северсталь" обновила стратегию развития

"Северсталь" обновила стратегию развития до 2028 года, новая финансовая цель - рост EBITDA на 150 миллиардов рублей от уровня прошлого года, то есть ежегодно... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T10:08

2024-06-04T10:08

2024-06-04T10:08

экономика

александр шевелев

россия

северсталь (металлургическая компания)

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МОСКВА, 4 июня - РИА Новости. "Северсталь" обновила стратегию развития до 2028 года, новая финансовая цель - рост EBITDA на 150 миллиардов рублей от уровня прошлого года, то есть ежегодно примерно на 10%, сообщают в компании. "Компания обновила свою доказавшую эффективность стратегию, сохранив ее фундаментальные преимущества, но дополнив новыми элементами, отвечающими новым вызовам. Финансовая цель новой стратегии – рост показателя EBITDA на 150 миллиардов рублей по итогам 2028 года (от уровня 2023 года)", - говорится в её пресс-релизе. "Это подразумевает среднегодовой прирост показателя EBITDA на уровне 10%. По нашим оценкам, такой темп заложит основу для опережающего роста по сравнению с конкурентами", - комментирует генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев. Отмечается, что при этом долговая нагрузка останется на комфортном уровне - отношение чистого долга к EBTIDA будет в пределах единицы, а дивидендная политика не поменяется.

https://ria.ru/20240214/severstal-1927285398.html

https://ria.ru/20240417/metallurgiya-1940559228.html

россия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

экономика, александр шевелев, россия, северсталь (металлургическая компания)