СДЭК объяснил сбой в работе внешним воздействием
СДЭК: сбой вызвало внешнее воздействие, утечки данных, скорее всего, не было
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОбразцы упаковки посылок в офисе логистической компании СДЭК в Москве
Образцы упаковки посылок в офисе логистической компании СДЭК в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Технический сбой в работе логистического оператора СДЭК был вызван внешним воздействием, однако оснований полагать, что произошла утечка личных данных клиентов, на данный момент нет, сообщила пресс-служба компании.
СДЭК подвергся кибератаке в конце мая: жалобы пользователей на проблемы с приемом и выдачей отправлений у СДЭК появились 26 мая, а на следующий день компания сообщила о масштабном техническом сбое. Позже ответственность за кибератаку на СДЭК взяла на себя хакерская группировка Head Mare. Восстановить работоспособность большей части клиентских сервисов удалось лишь к 3 июня.
"На текущем этапе внутреннего расследования, для которого были привлечены эксперты компаний BI.ZONE, "Инфосистемы Джет" и других организаций, мы можем подтвердить, что технический сбой был вызван внешним воздействием. На данный момент у нас нет оснований полагать, что произошла утечка персональных данных", - сообщила компания.
Совет директоров СДЭК в рамках внеочередного заседания 6 июня определит принципы и подходы к организации управления рисками компании, добавляется в сообщении.