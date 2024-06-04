https://ria.ru/20240604/sdek-1950359752.html

СДЭК объяснил сбой в работе внешним воздействием

СДЭК объяснил сбой в работе внешним воздействием - РИА Новости, 04.06.2024

СДЭК объяснил сбой в работе внешним воздействием

Технический сбой в работе логистического оператора СДЭК был вызван внешним воздействием, однако оснований полагать, что произошла утечка личных данных клиентов, РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T12:03

2024-06-04T12:03

2024-06-04T12:03

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Технический сбой в работе логистического оператора СДЭК был вызван внешним воздействием, однако оснований полагать, что произошла утечка личных данных клиентов, на данный момент нет, сообщила пресс-служба компании. СДЭК подвергся кибератаке в конце мая: жалобы пользователей на проблемы с приемом и выдачей отправлений у СДЭК появились 26 мая, а на следующий день компания сообщила о масштабном техническом сбое. Позже ответственность за кибератаку на СДЭК взяла на себя хакерская группировка Head Mare. Восстановить работоспособность большей части клиентских сервисов удалось лишь к 3 июня. "На текущем этапе внутреннего расследования, для которого были привлечены эксперты компаний BI.ZONE, "Инфосистемы Джет" и других организаций, мы можем подтвердить, что технический сбой был вызван внешним воздействием. На данный момент у нас нет оснований полагать, что произошла утечка персональных данных", - сообщила компания. Совет директоров СДЭК в рамках внеочередного заседания 6 июня определит принципы и подходы к организации управления рисками компании, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240528/sdek-1948899682.html

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технологии, сдэк, инфосистемы джет, россия, происшествия