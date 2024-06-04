США намерены "без колебаний" ввести санкции против Грузии
Госдеп: США введут ограничения против Грузии из-за закона об иноагентах
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. США без промедления введут визовые ограничения против Грузии из-за закона об иноагентах, заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
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"Мы (США. — Прим. ред.) ясно дали понять, что без колебаний введем их (визовые санкции против Грузии. — Прим. ред.)", — отметил он.
Представитель Госдепа напомнил, что Штаты крайне обеспокоены тем, что Тбилиси якобы отклоняется от демократического пути и ставит под угрозу гражданское общество в Грузии.
"Мы начали процесс пересмотра наших отношений и рассмотрим ответ на действия грузинского правительства", — добавил Миллер.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон начинает всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией и вводит ограничительные визовые меры.
В понедельник спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах после того, как президент Саломе Зурабишвили отказалась это делать. Теперь Минюст Грузии в течение двух месяцев должен создать электронный портал, на котором все организации и СМИ, получающие более 20 процентов финансирования из-за рубежа, должны зарегистрироваться и декларировать финансы 2023 года.