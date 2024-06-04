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США намерены "без колебаний" ввести санкции против Грузии - РИА Новости, 04.06.2024
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01:18 04.06.2024 (обновлено: 09:20 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/sanktsii-1950298910.html
США намерены "без колебаний" ввести санкции против Грузии
США намерены "без колебаний" ввести санкции против Грузии - РИА Новости, 04.06.2024
США намерены "без колебаний" ввести санкции против Грузии
США без промедления введут визовые ограничения против Грузии из-за закона об иноагентах, заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэттью... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T01:18
2024-06-04T09:20
в мире
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. США без промедления введут визовые ограничения против Грузии из-за закона об иноагентах, заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.&quot;Мы (США. — Прим. ред.) ясно дали понять, что без колебаний введем их (визовые санкции против Грузии. — Прим. ред.)&quot;, — отметил он.Представитель Госдепа напомнил, что Штаты крайне обеспокоены тем, что Тбилиси якобы отклоняется от демократического пути и ставит под угрозу гражданское общество в Грузии. "Мы начали процесс пересмотра наших отношений и рассмотрим ответ на действия грузинского правительства", — добавил Миллер.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон начинает всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией и вводит ограничительные визовые меры.В понедельник спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах после того, как президент Саломе Зурабишвили отказалась это делать. Теперь Минюст Грузии в течение двух месяцев должен создать электронный портал, на котором все организации и СМИ, получающие более 20 процентов финансирования из-за рубежа, должны зарегистрироваться и декларировать финансы 2023 года.
https://ria.ru/20240524/provokatsiya-1948037338.html
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в мире, грузия, сша, государственный департамент сша
В мире, Грузия, США, Государственный департамент США
США намерены "без колебаний" ввести санкции против Грузии

Госдеп: США введут ограничения против Грузии из-за закона об иноагентах

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. США без промедления введут визовые ограничения против Грузии из-за закона об иноагентах, заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
«

"Мы (США. — Прим. ред.) ясно дали понять, что без колебаний введем их (визовые санкции против Грузии. — Прим. ред.)", — отметил он.

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Представитель Госдепа напомнил, что Штаты крайне обеспокоены тем, что Тбилиси якобы отклоняется от демократического пути и ставит под угрозу гражданское общество в Грузии.
"Мы начали процесс пересмотра наших отношений и рассмотрим ответ на действия грузинского правительства", — добавил Миллер.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон начинает всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией и вводит ограничительные визовые меры.
В понедельник спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах после того, как президент Саломе Зурабишвили отказалась это делать. Теперь Минюст Грузии в течение двух месяцев должен создать электронный портал, на котором все организации и СМИ, получающие более 20 процентов финансирования из-за рубежа, должны зарегистрироваться и декларировать финансы 2023 года.
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Вчера, 11:10
 
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