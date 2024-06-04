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Рубль заметно укрепляется при торгах на Мосбирже - РИА Новости, 04.06.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
13:33 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/rubl-1950384966.html
Рубль заметно укрепляется при торгах на Мосбирже
Рубль заметно укрепляется при торгах на Мосбирже - РИА Новости, 04.06.2024
Рубль заметно укрепляется при торгах на Мосбирже
Курс рубля заметно растет в парах с основными торгуемыми валютами: американская валюта снижается до 88,49 рубля, китайская - до 12,18 рубля, европейская - до... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:33
2024-06-04T13:33
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
евгений локтюхов
московская биржа
министерство финансов рф (минфин россии)
промсвязьбанк
brent
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Курс рубля заметно растет в парах с основными торгуемыми валютами: американская валюта снижается до 88,49 рубля, китайская - до 12,18 рубля, европейская - до 97,22 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 12.22 мск снижается на 60 копеек, до 88,49 рубля, юаня – на 9 копеек, до 12,18 рубля, евро – на 73 копейки, 96,26 рубля. Августовский фьючерс марки Brent при этом дешевеет на 1,91%, до 76,86 доллара за баррель. "При этом локальный фундаментальный фон складывается не в пользу рубля: Минфин накануне расширил ожидания относительно дефицита бюджета РФ на 2024 год", - отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал" "Пока склонны оценивать потенциал укрепления рубля как ограниченный. Ждем нормализации ситуации на российском валютном рынке, рассчитываем на возвращение курса американской валюты в более оправданную с экономической точки зрения зону 91-95 рублей", - добавляет Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Впрочем, пока ещё и сегодня в случае сохранения высокой активности экспортеров курс доллара может остаться под давлением, заключает он.
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экономика, россия, евгений локтюхов, московская биржа, министерство финансов рф (минфин россии), промсвязьбанк, brent, цены на нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Евгений Локтюхов, Московская биржа, Министерство финансов РФ (Минфин России), Промсвязьбанк, Brent, Цены на нефть
Рубль заметно укрепляется при торгах на Мосбирже

Курс доллара на Мосбирже снизился до 88,49 рубля, евро — до 97,22 рубля

© Depositphotos.com / valphotoКурс рубля
Курс рубля - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Depositphotos.com / valphoto
Курс рубля. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Курс рубля заметно растет в парах с основными торгуемыми валютами: американская валюта снижается до 88,49 рубля, китайская - до 12,18 рубля, европейская - до 97,22 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.22 мск снижается на 60 копеек, до 88,49 рубля, юаня – на 9 копеек, до 12,18 рубля, евро – на 73 копейки, 96,26 рубля.
Августовский фьючерс марки Brent при этом дешевеет на 1,91%, до 76,86 доллара за баррель.
"При этом локальный фундаментальный фон складывается не в пользу рубля: Минфин накануне расширил ожидания относительно дефицита бюджета РФ на 2024 год", - отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал"
"Пока склонны оценивать потенциал укрепления рубля как ограниченный. Ждем нормализации ситуации на российском валютном рынке, рассчитываем на возвращение курса американской валюты в более оправданную с экономической точки зрения зону 91-95 рублей", - добавляет Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
Впрочем, пока ещё и сегодня в случае сохранения высокой активности экспортеров курс доллара может остаться под давлением, заключает он.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияЕвгений ЛоктюховМосковская биржаМинистерство финансов РФ (Минфин России)ПромсвязьбанкBrentЦены на нефть
 
 
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