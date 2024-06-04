https://ria.ru/20240604/rubl-1950384966.html

Рубль заметно укрепляется при торгах на Мосбирже

Рубль заметно укрепляется при торгах на Мосбирже - РИА Новости, 04.06.2024

Рубль заметно укрепляется при торгах на Мосбирже

Курс рубля заметно растет в парах с основными торгуемыми валютами: американская валюта снижается до 88,49 рубля, китайская - до 12,18 рубля, европейская - до... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T13:33

2024-06-04T13:33

2024-06-04T13:33

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

евгений локтюхов

московская биржа

министерство финансов рф (минфин россии)

промсвязьбанк

brent

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152588/67/1525886730_0:91:6000:3466_1920x0_80_0_0_4464e1fea9a5a1e461576c68284dc0fe.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Курс рубля заметно растет в парах с основными торгуемыми валютами: американская валюта снижается до 88,49 рубля, китайская - до 12,18 рубля, европейская - до 97,22 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 12.22 мск снижается на 60 копеек, до 88,49 рубля, юаня – на 9 копеек, до 12,18 рубля, евро – на 73 копейки, 96,26 рубля. Августовский фьючерс марки Brent при этом дешевеет на 1,91%, до 76,86 доллара за баррель. "При этом локальный фундаментальный фон складывается не в пользу рубля: Минфин накануне расширил ожидания относительно дефицита бюджета РФ на 2024 год", - отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал" "Пока склонны оценивать потенциал укрепления рубля как ограниченный. Ждем нормализации ситуации на российском валютном рынке, рассчитываем на возвращение курса американской валюты в более оправданную с экономической точки зрения зону 91-95 рублей", - добавляет Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Впрочем, пока ещё и сегодня в случае сохранения высокой активности экспортеров курс доллара может остаться под давлением, заключает он.

https://ria.ru/20240529/deglobalizatsiya-1949029072.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, евгений локтюхов, московская биржа, министерство финансов рф (минфин россии), промсвязьбанк, brent, цены на нефть