https://ria.ru/20240604/rossiyanin-1950454901.html

В Минске задержали россиянина, летевшего в Грузию по фальшивому паспорту

В Минске задержали россиянина, летевшего в Грузию по фальшивому паспорту - РИА Новости, 04.06.2024

В Минске задержали россиянина, летевшего в Грузию по фальшивому паспорту

Белорусские пограничники в аэропорту Минска задержали россиянина с фальшивым загранпаспортом, который намеревался улететь в Грузию, сообщил Госпогранкомитет... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T16:40

2024-06-04T16:40

2024-06-04T17:14

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МИНСК, 4 июн — РИА Новости. Белорусские пограничники в аэропорту Минска задержали россиянина с фальшивым загранпаспортом, который намеревался улететь в Грузию, сообщил Госпогранкомитет Белоруссии в Telegram-канале. "Ночью 2 июня иностранец попытался незаконно пересечь границу из Беларуси в Грузию через национальный аэропорт Минск. С этой целью он предъявил белорусским пограничникам полностью поддельный российский загранпаспорт", — уточнило ведомство. Также мужчина имел при себе действительный внутренний паспорт гражданина России."Со слов задержанного, мужчина прибыл из России, где в отношении него возбуждено уголовное дело. С целью уклонения от следствия он приобрел поддельный российский загранпаспорт и направился в Грузию", — добавили в Госпогранкомитете.В ведомстве отметили, что в отношении россиянина начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы, он находится в ИВС, проводится дальнейшее разбирательство. В Госпогранкомитете Белоруссии напомнили, что за использование поддельных документов грозит уголовная ответственность — до двух лет ограничения свободы.

https://ria.ru/20240419/belorussiya-1941010663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, белоруссия, россия, госпогранкомитет белоруссии