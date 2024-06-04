https://ria.ru/20240604/ritter-1950413037.html

Россия ничем не может помочь Риттеру, заявил Лавров

Россия ничем не может помочь Риттеру, заявил Лавров - РИА Новости, 04.06.2024

Россия ничем не может помочь Риттеру, заявил Лавров

Изъятие паспорта у экс-офицера разведки морской пехоты США и военного аналитика Скотта Риттера — это еще один пример того, что США превратились в полицейское... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T14:52

2024-06-04T14:52

2024-06-04T14:54

в мире

россия

сша

сергей лавров

скотт риттер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922377854_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_4d89c3d352b81ff7dfba66d783fd75d5.jpg

ОЙО (Республика Конго), 4 июн — РИА Новости. Изъятие паспорта у экс-офицера разведки морской пехоты США и военного аналитика Скотта Риттера — это еще один пример того, что США превратились в полицейское государство, Россия с этим юридически ничего сделать не сможет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее Скотт Риттер заявил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. По его словам, он уже не сможет в этот раз приехать на форум в Санкт-Петербург. "Скотт Риттер не наш гражданин, по крайней мере, он не обращался за российским гражданством, поэтому мы предпринимать ничего не можем с точки зрения юридической, но оценку нашу, наверное, несложно угадать. Это просто еще один пример, в добавление к многочисленным примерам, которые подтверждают, что Соединенные Штаты, называющие себя лидером демократии всего мира, давно уже стали полицейским государством", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20240604/peskov-1950372335.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, сергей лавров, скотт риттер