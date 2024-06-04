https://ria.ru/20240604/ritter-1950413037.html
Россия ничем не может помочь Риттеру, заявил Лавров
Россия ничем не может помочь Риттеру, заявил Лавров - РИА Новости, 04.06.2024
Россия ничем не может помочь Риттеру, заявил Лавров
Изъятие паспорта у экс-офицера разведки морской пехоты США и военного аналитика Скотта Риттера — это еще один пример того, что США превратились в полицейское... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T14:52
2024-06-04T14:52
2024-06-04T14:54
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ОЙО (Республика Конго), 4 июн — РИА Новости. Изъятие паспорта у экс-офицера разведки морской пехоты США и военного аналитика Скотта Риттера — это еще один пример того, что США превратились в полицейское государство, Россия с этим юридически ничего сделать не сможет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее Скотт Риттер заявил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. По его словам, он уже не сможет в этот раз приехать на форум в Санкт-Петербург. "Скотт Риттер не наш гражданин, по крайней мере, он не обращался за российским гражданством, поэтому мы предпринимать ничего не можем с точки зрения юридической, но оценку нашу, наверное, несложно угадать. Это просто еще один пример, в добавление к многочисленным примерам, которые подтверждают, что Соединенные Штаты, называющие себя лидером демократии всего мира, давно уже стали полицейским государством", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20240604/peskov-1950372335.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сергей лавров, скотт риттер
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Скотт Риттер
Россия ничем не может помочь Риттеру, заявил Лавров
Лавров: у Риттера нет гражданства России, Москва ничем не сможет ему помочь
ОЙО (Республика Конго), 4 июн — РИА Новости. Изъятие паспорта у экс-офицера разведки морской пехоты США и военного аналитика Скотта Риттера — это еще один пример того, что США превратились в полицейское государство, Россия с этим юридически ничего сделать не сможет, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее Скотт Риттер заявил РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США
изъяли его паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. По его словам, он уже не сможет в этот раз приехать на форум в Санкт-Петербург
.
"Скотт Риттер не наш гражданин, по крайней мере, он не обращался за российским гражданством, поэтому мы предпринимать ничего не можем с точки зрения юридической, но оценку нашу, наверное, несложно угадать. Это просто еще один пример, в добавление к многочисленным примерам, которые подтверждают, что Соединенные Штаты, называющие себя лидером демократии всего мира, давно уже стали полицейским государством", - сказал Лавров.